Кампус застрял в концепции
Проект строительства общежитий и новых корпусов Педагогического медуниверситета за два года не сдвинулся с места
08.10.2026, 08:44
За два года с момента подписания в 2024 году соглашения между компанией «Город-спутник "Южный"» и Санкт-Петербургским государственным педагогическим медицинским университетом (СПбГПМУ) о строительстве кампуса вуза на территории Южного реализация проекта так и не началась. Инвестор собирался безвозмездно передать 40 га в городе-спутнике под строительство около 100 тыс. кв. м недвижимости для нужд университета. Стоимость проекта оценивалась в 20–30 млрд рублей. Эксперты связывают приостановку проектов кампусов не только в Петербурге, но и по все стране с общим экономическим положением в России.
Сейчас СПбГПМУ занимает около 7,5 га на Литовской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как ранее сообщали представители вуза, текущая площадка ограничивает возможности расширения, а охранный статус существующих корпусов не позволяет провести их реконструкцию. Предполагалось, что в Южный могут переехать клинические подразделения университета, связанные с диагностикой, онкологией, хирургией и реабилитацией. Также в этой локации планировалось построить общежития для студентов. Финансирование проекта должно было вестись из федерального бюджета. Два года назад генеральный директор ООО «Город-спутник "Южный"» Сергей Хромов говорил, что проектирование начнется в 2025 году, а строительные работы займут около двух лет.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ Северо-Запад», что к настоящему времени реализация проекта так и не началась. В пресс-службе СПбГПМУ изданию рассказали, что проект сохраняет актуальность, ведутся переговоры с инвестором Южного. Кроме этого, как проинформировал представитель вуза, университет рассматривает возможность размещение кампуса и на другой территории — в Верево Гатчинского муниципального округа Ленинградской области. В КУГИ Ленобласти проинформировали, что не знают, какое место в Верево рассматривается под кампус, и предположили, что, возможно, речь идет о территории, принадлежащей городу. В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга на момент подготовки публикации не ответили, есть ли у города земля в Верево и рассматривается ли она под развитие СПбГПМУ. В пресс-службе Минздрава РФ также не ответили об актуальности и сроках финансирования проекта.
В пресс-службе ООО «Город-спутник "Южный» подтвердили, что намерения инвестора передать 40 га земли для размещения кампуса вуза на территории города-спутника «Южный» сохраняются. «Мы продолжаем взаимодействие с университетом и по-прежнему заинтересованы в реализации этого проекта. На сегодняшний день обсуждается актуальная концепция кампуса, которая требует дополнительной проработки. В связи с этим могут корректироваться и сроки строительства кампуса. Поэтому и отдельный договор о передаче земельного участка пока не заключен»,— говорится в ответе компании на запрос редакции.
Проект развития города-спутника Южный предполагает освоение 2 тыс. га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, где будет построено 10 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В настоящее время в локации ведется строительство двух очередей жилья, а также кампуса и научно-производственного центра университета ИТМО, под который отводится 86 га. Проект стоимостью 48,6 млрд рублей финансируется за счет средств федерального и городского бюджета. Его сроки также переносились. Завершение первой очереди сейчас намечено на 2027 год, строительство второй — на 2028–2030 годы.
Создать кампус в Пушкинском районе к 2030 году также планировал и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Представители вуза анонсировали строительство более 480 тыс. кв. м недвижимости, включая учебно-лабораторные корпуса и научно-медицинский комплекс на бывшей территории совхоза «Детскосельский». Стоимость проекта оценивалась в 45 млрд рублей, из которых 26 млрд составляют частные инвестиции.
В 2024 году контракт на возведение первой очереди кампуса СПбГУ университет заключил с АО «Политехстрой-Сварго» — московским подрядчиком реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, но годом позже договор был расторгнут по инициативе столичной компании.
Управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева говорит, что тенденция откладывания строительства кампусов университетов во многом связана с общим замедлением экономики страны. «Высокая ключевая ставка, а значит, и дорогие деньги тормозят инвестиции. В особенности в строительстве»,— констатирует аналитик.
Однако дело не только в удорожании строительства. Российский бюджет дефицитен, и в первую очередь урезают инвестиционные проекты. А большая часть средств на кампусы выделяется именно из средств федерального бюджета. Это видно по планам правительства: федеральный проект «Создание сети современных кампусов» урезан в 2027 году на 21% (65 вместо 82 млрд рублей), в 2028-м — на 38% (52 вместо 83 млрд рублей). «"Страдает" не только СПбГПМУ, но и, например, кампус в Томске (проект долго проходил госэкспертизу), а самарский кампус "Куйбышев" вообще исчез из перечня нацпроектов,— приводит примеры госпожа Косарева.— Давит и еще один фактор: все силы государство бросает на завершение уже начатых проектов».
Кирилл Маслиев, член комиссии госсовета «Продолжительная и активная жизнь», заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН с курсом биохакинга, полагает, что для медицинских вузов сейчас важнее, чем новый кампус, наверное, симуляционная база и клинические базы. «Это уже не роскошь, а требование закона»,— замечает эксперт. С 1 марта 2026 года полностью дистанционные программы переподготовки врачей и фармацевтов запрещены. Все организации ДПО обязаны иметь симуляционное оборудование, тренажеры, фантомы и договоры с клиническими базами для очной практической части, обращает внимание господин Маслиев.
«Кроме этого, у выпускников отчаянно не хватает практики. Очень востребованы в стране собственные университетские клиники, ведь в отсутствие пациентов трудно получить адекватный опыт»,— указывает он.
Многие университеты в Санкт-Петербурге (в том числе и медицинские) находятся в исторических зданиях, и их расширение или модернизация крайне затруднительны из-за законов об охране исторических памятников. «Это значительно ограничивает возможности по приращению учебных и научно-производственных мощностей»,— добавляет господин Маслиев. Бесспорным фактом является и нехватка общежитий у медицинских вузов, что может стать весомым аргументом для талантливой молодежи против поступления в Петербурге или Москве, предупреждает эксперт.