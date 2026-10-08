Кампус застрял в концепции

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ Северо-Запад», что к настоящему времени реализация проекта так и не началась. В пресс-службе СПбГПМУ изданию рассказали, что проект сохраняет актуальность, ведутся переговоры с инвестором Южного. Кроме этого, как проинформировал представитель вуза, университет рассматривает возможность размещение кампуса и на другой территории — в Верево Гатчинского муниципального округа Ленинградской области. В КУГИ Ленобласти проинформировали, что не знают, какое место в Верево рассматривается под кампус, и предположили, что, возможно, речь идет о территории, принадлежащей городу. В комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга на момент подготовки публикации не ответили, есть ли у города земля в Верево и рассматривается ли она под развитие СПбГПМУ. В пресс-службе Минздрава РФ также не ответили об актуальности и сроках финансирования проекта.