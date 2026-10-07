В Ростове предпринимательницу подозревают в продаже опасной рыбной продукции
07.10.2026, 19:49
В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении индивидуального предпринимателя по обвинению в хранении и продаже продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, с апреля по август 2026 года предпринимательница приобретала рыбу и икру без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Товар перевозился и хранился для продажи на одном из рынков Ростова-на-Дону без ветеринарного контроля.
В частности, подозреваемая, как считают в СКР, продавала икру форели, не соответствовавшую требованиям безопасности. В ходе правоохранители изъяли икру и вяленую рыбу.
Исследования показали, что изъятый товар не соответствовал установленным требованиям безопасности и представлял опасность для жизни и здоровья потребителей. Следователи установили три эпизода инкриминируемого преступления.