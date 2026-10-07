В Ростове предпринимательницу подозревают в продаже опасной рыбной продукции

По версии следствия, с апреля по август 2026 года предпринимательница приобретала рыбу и икру без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Товар перевозился и хранился для продажи на одном из рынков Ростова-на-Дону без ветеринарного контроля.