Сезон на деловой тяге

В июне–июле 2026 года численность размещенных в гостиницах, санаториях, базах отдыха и глэмпингах Татарстана выросла почти на 12% к прошлому году. За январь–август в республике остановились почти 2,3 млн человек — на 16,1% больше, чем годом ранее, а число иностранцев за семь месяцев выросло вдвое. По данным сервисов для бронирования билетов, въездной турпоток летом прибавил в цифрах, но значительную часть роста обеспечили автобусные поездки. Предприятия отрасли, тем не менее, отмечают снижение интенсивности турпотока, а сезон проходит на фоне более осторожного поведения туристов. Власти и эксперты при этом указывают, что росту размещений способствовали в том числе деловые поездки и мероприятия.