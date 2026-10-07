Сезон на деловой тяге
Турпоток в Татарстане летом 2026 года вырос на фоне осторожного поведения туристов
07.10.2026, 19:35
В июне–июле 2026 года численность размещенных в гостиницах, санаториях, базах отдыха и глэмпингах Татарстана выросла почти на 12% к прошлому году. За январь–август в республике остановились почти 2,3 млн человек — на 16,1% больше, чем годом ранее, а число иностранцев за семь месяцев выросло вдвое. По данным сервисов для бронирования билетов, въездной турпоток летом прибавил в цифрах, но значительную часть роста обеспечили автобусные поездки. Предприятия отрасли, тем не менее, отмечают снижение интенсивности турпотока, а сезон проходит на фоне более осторожного поведения туристов. Власти и эксперты при этом указывают, что росту размещений способствовали в том числе деловые поездки и мероприятия.
По итогам июня–июля 2026 года численность лиц, размещенных в гостиницах, санаториях, базах отдыха и глэмпингах Татарстана, выросла почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе комитета Татарстана по туризму. В целом за январь–август 2026 года в коллективных средствах размещения республики остановились почти 2,3 млн человек, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В комитете отметили, что предприятия отрасли все же фиксировали снижение интенсивности турпотока в целом по году, что связано с геополитической обстановкой, закрытием аэропортов и перебоями с топливом. Сезон проходит на фоне более осторожного поведения туристов, поэтому итоговая цифра может оказаться ниже прошлогоднего темпа.
Число иностранцев, размещенных в гостиницах республики за семь месяцев этого года, выросло в два раза. Как сообщили в комитете, во многом притоку иностранных гостей способствует проведение крупных международных событий в Татарстане. В то же время возобновленный в 2026 году скоростной маршрут Казань — Набережные Челны перевез свыше 9 тыс. пассажиров при средней загрузке «Метеоров» 89%.
Всего летом 2026 года въездной турпоток в Татарстан вырос на 9,4% к прошлому лету, отдельно в Казань — на 9,6%, рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе сервиса Туту. В целом авиа- и железнодорожные поездки в регион сохранились на уровне 2025 года, самым популярным способом добраться до Казани остается поезд.
При этом, по данным сервиса, почти весь рост за лето обеспечили поездки на автобусе — спрос на автобусные билеты в республику из других регионов вырос на 36,5%, в Казань — почти на 50%. Автобусные поездки в Татарстан опережают средний показатель по РФ, который составил порядка 25%.
В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» «Ъ Волга-Урал» отметили, что доля авианаправления в Казань все же выросла на 9% к прошлому лету и составила 2,7% от всех бронирований по России. Чаще всего в Казань летали из Москвы (38% бронирований), следом идет Санкт-Петербург (23%). В десятку также вошли Екатеринбург (5%), Уфа (4%), Красноярск (3%), Краснодар (2%), Новосибирск (2%), Новокузнецк (1%), Барнаул (1%) и Калининград (1%). В среднем путешественники проводили в Казани четыре дня, авиабилеты покупали за 14 дней до поездки, на бронирования с детьми пришлось 8%.
В целом по итогам сезона Татарстан вошел в десятку регионов, популярных у россиян для летнего отдыха. Согласно данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), с мая по сентябрь 2026 года на республику пришлось 3% всех бронирований через онлайн-тревел-агентства. Как отметил директор АТАГ Александр Брагин, значительная часть этих бронирований — от пользователей, которые ранее не пользовались тревел-платформами, то есть потенциально новых для региона. В целом по России этот показатель достигает около 60%.
Как сообщил «Ъ Волга-Урал» директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, официальная статистика по Татарстану не противоречит замедлению турпотока: рост размещений на 16,1% отражает не только туристический спрос, но и деловые поездки, мероприятия и расширение предложения, поэтому воспринимать его как чистый рост туризма некорректно. При этом рост автобусных поездок в республику, по мнению эксперта, показывает, что турист стал заметно чувствительнее к цене и переориентируется на более доступную логистику.
«Внутренний туризм в России продолжает расти, но темпы замедляются, а отрасль сталкивается с дорогой логистикой, перебоями авиасообщения, топливными ограничениями и более осторожным поведением потребителей. Поэтому Татарстан выглядит сильнее многих регионов благодаря Казани, событийным мероприятиям и росту иностранного туризма, но рост числа туристов не обязательно означает сопоставимый рост выручки отрасли: турист едет, но экономит на дороге, продолжительности и расходах на месте», — отметил Ярослав Кабаков.