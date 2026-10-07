В январе—июле продажи новых легковых машин на Дону выросли на 12% год к году
07.10.2026, 19:05
В январе—июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Ростовской области выросли на 12% год к году, до 18,9 тыс. штук. Такие данные «Review. Юг России» предоставили в аналитическом агентстве «Автостат». В июле продажи новых авто на Дону практически не изменились. В сравнении с маем они выросли на 7,8%, до 3 тыс. штук.
Июльский результат Ростовской области отличается от динамики авторынка Краснодарского края. Там продажи легковых машин упали на 19,6% год к году, до 4,3 тыс. штук. Всего за семь месяцев на Кубани было реализовано 30,6 тыс. новых авто (–1% год к году).
Среди факторов, влияющих на спрос, участники рынка видят перебои с поставками бензина. При этом топливный кризис повлиял на рост покупательского интереса к гибридам и электромобилям.
Как отмечает председатель комитета по транспорту и автотехобслуживанию Ростовского областного отделения «Опоры России» Алексей Березовский, спрос на электромобили вырос с первых дней топливного кризиса. По словам эксперта, практически все машины, находившиеся на складах, этим летом были распроданы, а количество заказов увеличилось. «В такой ситуации гибриды выглядят более универсальным решением, и спрос на них имеет высокий потенциал среди широкого круга покупателей»,— считает господин Березовский.
Резкого обвала рынка он не ожидает. Для многих жителей Ростовской области и Краснодарского края автомобиль остается необходимым средством передвижения. Структура спроса, по мнению спикера, может сместиться в сторону более доступных и экономичных автомобилей.
Подробнее о влиянии топливного кризиса на авторынок Кубани и Дона — читайте в материале «Review. Юг России» «Рынок электризуется».