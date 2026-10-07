В январе—июле продажи новых легковых машин на Дону выросли на 12% год к году

В январе—июле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Ростовской области выросли на 12% год к году, до 18,9 тыс. штук. Такие данные «Review. Юг России» предоставили в аналитическом агентстве «Автостат». В июле продажи новых авто на Дону практически не изменились. В сравнении с маем они выросли на 7,8%, до 3 тыс. штук.