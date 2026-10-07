На Дону аптечные продажи выросли на 2,4% на фоне спроса на лекарства от ОРВИ

Аптечные продажи в Ростовской области в сентябре выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом средний чек снизился на 1,7%. Такие данные приводятся в сентябрьском выпуске «Индекса Ютеки», составленном на основе продаж более чем в 62 тыс. аптек, подключенных к сервису.

Основным фактором роста стал сезонный спрос на препараты для лечения простуды и гриппа. Продажи этой категории увеличились на 83,9%, противовирусных препаратов — на 39,8%. Спрос на препараты для поддержки иммунитета вырос на 27,8%. Также увеличились продажи средств для опорно-двигательного аппарата (+12%) и противовоспалительных препаратов (+11,6%).

Одновременно с завершением летнего сезона снизился спрос на ряд категорий препаратов. Продажи средств от аллергии сократились на 31,9%, гормональных препаратов — на 19,8%, средств для лечения варикозного расширения вен — на 16,6%, глазных препаратов — на 11%. На 7,5% снизились продажи средств для снижения веса, на 7,2% — препаратов от диабета.

Средний чек в Ростовской области при этом уменьшился на 1,7%. В «Ютеке» отмечают, что это одно из наименьших снижений показателя среди регионов, вошедших в выборку.

Наталья Белоштейн