Завод доработался до долгов

С 2023-го по 2025 год совокупная выручка «Амкодор-Агидель» составила более 535,6 млн руб. Тем не менее, на чистую прибыль компании выйти еще не удалось: в 2023 году убытки составили 41 млн руб., в 2024 — 107,2 млн руб., в 2025 — 65,1 млн руб. В июле прошлого года тогдашний премьер-министр Башкирии Андрей Назаров писал, что за три неполных года предприятие наладило выпуск продукции для всего Приволжского федерального округа.