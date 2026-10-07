Завод доработался до долгов
Налоговая банкротит белорусско-башкирское предприятие
07.10.2026, 17:32
ФНС подала заявление о банкротстве компании «Агидель Уфа», которая производит сельхозтехнику и является результатом сотрудничества между правительством Башкирии и белорусским машиностроительным холдингом «Амкодор». Предприятие, которое три года назад открывали глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Беларуси Роман Головченко и вице-премьер России Александр Новак, задолжало бюджету 17 млн руб. Еще 144 млн руб. с завода взыскивает «Корпорация развития Республики Башкортостан», а более 100 сотрудников компании несколько месяцев дожидаются погашения долгов по зарплате, которые превысили 25 млн руб.
Арбитражный суд Башкирии 10 ноября рассмотрит заявление межрайонной инспекции ФНС России №7 по Омской области о признании банкротом ООО «Агидель Уфа». Задолженность компании перед налоговой превышает 17 млн руб.
«Агидель Уфа» — совместный проект белорусского машиностроительного холдинга «Амкодор» и правительства Башкирии. Сотрудничество началось в мае 2022 года, когда на полях Петербургского международного экономического форума правительство Башкирии и АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» (отвечает за сопровождение крупных инвесторов в регионе) заключили с управляющей компанией холдинга «Амкодор» соглашение об инвестиционных намерениях: компания обещала построить в республике завод по производству зерносушильного оборудования и производственно-сервисный центр.
Строительство производства послеуборочной обработки зерна началось в сентябре 2022 года. Площадкой для предприятия был выбран индустриальный парк «Уфимский», который относится к особой экономической зоне «Алга». Символический старт стройке тогда дали глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и председатель совета директоров «Амкодора» Александр Шакутин.
Предприятие открылось в октябре 2023 года в присутствии Радия Хабирова, Романа Головченко и вице-премьера России Александра Новака. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Помимо этого, 1,5 млрд руб. бюджет Башкирии потратил на строительство инфраструктуры. Планировалось, что завод, получивший название «Амкодор-Агидель», сможет трудоустроить до 250 человек.
С 2023-го по 2025 год совокупная выручка «Амкодор-Агидель» составила более 535,6 млн руб. Тем не менее, на чистую прибыль компании выйти еще не удалось: в 2023 году убытки составили 41 млн руб., в 2024 — 107,2 млн руб., в 2025 — 65,1 млн руб. В июле прошлого года тогдашний премьер-министр Башкирии Андрей Назаров писал, что за три неполных года предприятие наладило выпуск продукции для всего Приволжского федерального округа.
Учредителями компании являются белорусское ООО «ИТАМ-Управляющая компания холдинга» и нижегородское ООО «Амкодор-Спамаш» (принадлежит белорусскому ООО «Спамаш»). В сентябре «Амкодор-Агидель» сменило название на «Агидель Уфа».
Первым сигналом о возможных финансовых проблемах стали задержки зарплаты персоналу предприятия. Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии, первые долги появились в мае этого года. 5 августа заместитель начальника Гострудинспекции Башкирии Оксана Ванскова, реагируя на обращение о «систематическом нарушении трудовых прав работников», объявила компании предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. К началу октября задолженность перед 109 работниками превысила 25 млн руб.
Как сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Башкирии, 23 сентября заместитель прокурора республики Сергей Воротынцев провел заседание межведомственной рабочей группы, где обсуждался вопрос невыплаты заработной платы сотрудникам «Агидель Уфа». По его итогам минпрому Башкирии было поручено обеспечить взаимодействие с отраслевыми ведомствами Белоруссии. Прокуратура Уфимского района внесла компании представление с требованием погасить задолженность. Кроме того, 9 октября представителю «Агидель Уфа» будет вручено постановление о привлечении к ответственности за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). Также надзорное ведомство намерено передать материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям работодателя.
Кроме того, 12 августа арбитражный суд Башкирии арестовал денежные средства, находящиеся на счетах «Амкодор-Агидель», в пределах 144 млн руб. С заявлением о взыскании этой суммы в суд обратилось АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Что стало поводом для иска, неизвестно.
Тогда же — в первую половину августа — «Амкодор-Агидель» заложил ФНС часть своего автопарка: Toyota Camry, Haval F7, два Lada Vesta, а также «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель NEXT». Спустя месяц налоговая обратилась в суд с просьбой взыскать заложенное имущество в счет долга в размере 12,7 млн руб. По данным Rusprofile, сейчас общая задолженность компании по обязательным сборам составляет 17 млн руб., из которых около 2,5 млн руб. относятся к налогам и пошлинам, более 13,8 млн руб. — к страховым взносам, 659,7 тыс. руб. — к пеням. Заявление ФНС арбитражный суд Башкирии рассмотрит 21 октября.
С чем связаны финансовые проблемы на предприятии и есть ли у него план по выходу из сложившейся ситуации, в «Агидель Уфа» не прокомментировали. По данным «Ъ», 30 сентября компания обратилась в суд с ходатайством о мировом соглашении с ФНС.
Как сообщили информированные источники «Ъ», сейчас происходит смена собственников компании. Кто будет владеть «Агидель Уфа», неизвестно.
Коммерсантъ (Уфа) №186от 08.10.2026, стр. 8