Погрузка на железной дороге в Ростовской области выросла на 7,3%

За девять месяцев 2026 года погрузка на железной дороге в Ростовской области составила 8,1 млн т, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Основной объем пришелся на строительные грузы — 4,1 млн т, что на 11,9% больше прошлогоднего показателя. Погрузка каменного угля снизилась на 13%, до 1,2 млн т.

Значительный рост показала отгрузка зерна: за январь—сентябрь по железной дороге отправили 932 тыс. т, что в 2,1 раза превышает показатель годом ранее.

В сентябре погрузка в регионе превысила 1 млн т. По сравнению с сентябрем 2025 года показатель увеличился на 15,2%.

Наталья Белоштейн