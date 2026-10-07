В Дагестане сменился лидер рейтинга застройщиков по качеству жилья

В Дагестане по итогам сентября сменились лидеры рейтинга застройщиков по потребительским качествам жилых комплексов. Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на 1 октября 2026 года, первое место в Дагестане занял «Эффект Девелопмент. СЗ» с оценкой 40,88 балла.

Перестановки в рейтинге за месяц произошли в десяти регионах России. В Северо-Кавказском федеральном округе изменения также затронули соседнюю Адыгею, где лидером стал «СЗ Строитель-Юг» с результатом 44,05 балла.

Рейтинг ЕРЗ формируется на основе потребительских характеристик жилых комплексов. В числе регионов, где за месяц сменился лидер, также Амурская, Владимирская, Еврейская автономная, Забайкальская, Красноярская, Херсонская и Ярославская области.

Наталья Белоштейн