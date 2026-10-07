В Таганроге с июля отремонтировали 19 трансформаторных подстанций

В Таганроге с июля отремонтировали и обслужили 19 трансформаторных подстанций, девять силовых трансформаторов и 1,2 км кабельных линий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

С июля по октябрь по инвестиционной программе реконструировали кабельная линия напряжением 6 кВ от подстанции «Т-Очистные сооружения». Она обеспечивает электроснабжение 4,2 тыс. потребителей в районе Мариупольского шоссе.

Параллельно энергетики отрабатывают обращения жителей. С июля поступило 130 обращений, из которых 69 уже выполнены. Еще 61 заявка остается в работе. В основном они связаны с качеством электроснабжения и локальными неисправностями.

Константин Соловьев