Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Черном море и урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В нем господин Эрдоган заявил о необходимости обеспечить безопасное судоходство в Черном море, сообщила канцелярия турецкого президента.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара готова участвовать в организации прямых контактов России и Украины. Кроме того, он поздравил Владимира Путина с днем рождения. Сегодня президент России отмечает 74-летие. Турецкий президент также поздравил российского коллегу с проведением в сентябре выборов в Госдуму.

До этого президент Турции уже предлагал Стамбул или Анкару как площадки для переговоров об урегулировании украинского конфликта. В Стамбуле делегации России и Украины встречались летом 2025 года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический формат турецкого участия в черноморском треке ранее включал координацию безопасности судоходства одновременно с обеспечением экспорта зерна на мировые рынки. Для политического диалога Анкара использовала организационную роль: в мае 2025 года Турция согласилась принять российско-украинские переговоры, а Эрдоган ранее планировал обсуждать урегулирование отдельно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

У этой конструкции есть жесткое ограничение: гарантии безопасности судоходства, связанные с зерновой сделкой, прекратили действовать в июле 2023 года после выхода России из соглашения. Даже проведение переговоров в мае 2025 года требовало от Москвы и Киева подтверждения участия и данных о составе делегаций, поэтому турецкая площадка и дипломатическое сопровождение сами по себе не заменяют согласия сторон на конкретные договоренности.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд