Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Черном море и урегулирование на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В нем господин Эрдоган заявил о необходимости обеспечить безопасное судоходство в Черном море, сообщила канцелярия турецкого президента.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара готова участвовать в организации прямых контактов России и Украины. Кроме того, он поздравил Владимира Путина с днем рождения. Сегодня президент России отмечает 74-летие. Турецкий президент также поздравил российского коллегу с проведением в сентябре выборов в Госдуму.
До этого президент Турции уже предлагал Стамбул или Анкару как площадки для переговоров об урегулировании украинского конфликта. В Стамбуле делегации России и Украины встречались летом 2025 года.
Практический формат турецкого участия в черноморском треке ранее включал координацию безопасности судоходства одновременно с обеспечением экспорта зерна на мировые рынки. Для политического диалога Анкара использовала организационную роль: в мае 2025 года Турция согласилась принять российско-украинские переговоры, а Эрдоган ранее планировал обсуждать урегулирование отдельно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
У этой конструкции есть жесткое ограничение: гарантии безопасности судоходства, связанные с зерновой сделкой, прекратили действовать в июле 2023 года после выхода России из соглашения. Даже проведение переговоров в мае 2025 года требовало от Москвы и Киева подтверждения участия и данных о составе делегаций, поэтому турецкая площадка и дипломатическое сопровождение сами по себе не заменяют согласия сторон на конкретные договоренности.