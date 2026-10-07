Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Черном море и урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В нем господин Эрдоган заявил о необходимости обеспечить безопасное судоходство в Черном море, сообщила канцелярия турецкого президента.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара готова участвовать в организации прямых контактов России и Украины. Кроме того, он поздравил Владимира Путина с днем рождения. Сегодня президент России отмечает 74-летие. Турецкий президент также поздравил российского коллегу с проведением в сентябре выборов в Госдуму.

До этого президент Турции уже предлагал Стамбул или Анкару как площадки для переговоров об урегулировании украинского конфликта. В Стамбуле делегации России и Украины встречались летом 2025 года.