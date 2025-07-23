Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается сегодня вечером в Стамбуле. Стороны планируют обсудить обмен военнопленными, меморандумы и последующее урегулирование конфликта. Главные события, ключевые договоренности и заявления сторон — в онлайн-трансляции “Ъ”.

17:20. Представители Турции первыми приехали во дворец Чираган, где должны пройти переговоры России и Украины.

17:11. Делегация Украины прибыла из Анкары в Стамбул.

16:51. Владимир Мединский заявил, что слышал о намерении украинской делегации добиваться на переговорах договоренности о встрече на высшем уровне. Комментировать этот вопрос он не стал.

16:30. Перед началом переговоров в Стамбуле украинская делегация встретилась с президентом Турции, написал в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Обсуждалась, в том числе, необходимость четырехсторонней встречи президентов Владимира Зеленского, Владимира Путина, Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана «для перехода к реальным переговорам о завершении войны».

16:24. В делегацию России, как и прежде, входят замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Состав украинской делегации был расширен с 12 до 14 человек (включены представитель омбудсмена и Генштаба ВСУ). Во главе украинской делегации — бывший министр обороны Рустем Умеров.

16:02. Члены российской делегации вышли из самолета в Стамбуле. Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

15:58. Украина на переговорах будет добиваться немедленного и полного прекращения огня, заявил президент страны Владимир Зеленский.

15:49. Ожидается, что переговоры начнутся в 19:00 мск, местом их проведения, как и во время прошлого раунда, станет дворец Чираган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец Чираган в Стамбуле

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Дворец Чираган в Стамбуле

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

15:47. Российский борт приземлился в аэропорту около 15:40 по местному времени (совпадает с московским), уточняет ТАСС.

15:46. «Самолет с российской делегацией только что приземлился»,— сообщили «Интерфаксу» в службах аэропорта Стамбула.

15:43. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

15:32. Украина рассчитывает на конструктивную позицию России на переговорах — AFP со ссылкой на источник в украинской делегации.

15:20. Украина готова к полному прекращению огня в преддверии переговоров с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

15:14. Как ожидается, по завершении переговоров представители делегаций России и Украины выступят на пресс-конференциях.

15:13. Главы МИДа, разведки и начальник Генштаба ВС Турции будут присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле — ТАСС со ссылкой на источники в турецком МИДе.

15:11. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда — «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД Турции.

15:09. Около сотни журналистов ожидают начала переговоров российской и украинской делегаций во дворце Чираган в Стамбуле.

14:48. Украинская делегация, прибывшая в Турцию на переговоры с Россией, проводит в Анкаре встречу с президентом Эрдоганом, сообщает «Украинская правда».