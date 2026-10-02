Гипермаркеты под наблюдением

Членом наблюдательного совета ООО «Гиперглобус», основного юрлица российского представительства немецкой сети гипермаркетов Globus, стал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Привлечение бывшего высокопоставленного политика к корпоративному управлению, вероятно, рассматривается Globus в качестве страховки от передачи российских активов во временное управление сторонней компании, как это случилось, в частности, с ритейлерами «Ашан» и «Лемана Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герхард Шрёдер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Герхард Шрёдер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

О назначении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера членом набсовета ООО «Гиперглобус», операционной компании немецкой сети Globus в РФ, “Ъ” сообщили в компании. Он будет сопровождать стратегическое развитие сети в РФ, участвовать в общем руководстве и способствовать долгосрочному планированию деятельности компании на российском рынке.

Основным владельцем ООО «Гиперглобус» в бухгалтерской отчетности за 2025 год значится Томас Брух, которому напрямую принадлежит 38,58% долей, остальное — его семейным фондам. В свою очередь, 99,6% долей «Гиперглобуса» находятся под контролем немецкой Alfa Handels- und Marketing GmbH. В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding, где акционером также является Томас Брух, и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении.

«Важно, чтобы такие предприниматели, как Томас Брух, и такие компании, как "Гиперглобус", продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию»,— заявил Герхард Шрёдер, чьи слова “Ъ” передала пресс-служба ритейлера.

В 2025 году выручка ООО «Гиперглобус» выросла на 5% год к году, до 165,6 млрд руб., чистая прибыль — на 12%, до 7,4 млрд руб. В январе—июне 2026 года выручка компании, по оценкам Infoline, увеличилась на 2,7%, до 80,6 млрд руб. без НДС. По этому показателю сеть занимает 14-е место в топ-100 крупных продуктовых сетей РФ. В августе 2026 года в России насчитывалось 22 гипермаркета Globus.

По данным самого «Гиперглобуса», на середину сентября 2026 года общий объем прямых вложений только в развитие сети превысил 100 млрд руб. Последнее заявление о заметных инвестициях — более 4 млрд руб. на открытие в ближайшем Подмосковье гипермаркета площадью 24 тыс. кв. м — компания сделала в конце сентября этого года.

Позже ритейлер сообщил «Известиям» о поиске площадок для новых гипермаркетов в радиусе 300 км от Москвы. «Руководство Globus в РФ приложило максимум усилий, чтобы продемонстрировать на всех уровнях свою готовность развивать бизнес в стране»,— констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

В сентябре российские активы французских ритейлеров «Ашан», «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin), логистического оператора FM Logistic, швейцарского производителя продуктов питания Nestle перешли под временный контроль сторонней компании — АО «Л.Е.В. Менеджмент».

Не исключено, что целью привлечения Герхарда Шрёдера в набсовет «Гиперглобуса» может стать попытка владельца бизнеса избежать такого развития событий либо в расчете на более мягкое решение, как это произошло с российскими активами другой немецкой сети — Metro Cash & Carry, переданной временно в управление локальному топ-менеджменту.

Впрочем, Владимир Путин 1 октября заявил, что переданные в управление российские активы западных компаний при определенных условиях будут возвращены их собственникам.

Томас Брух, говоря о привлечении господина Шрёдера в набсовет «Гиперглобуса», отметил, что бывший канцлер ФРГ станет «идеальным дополнением» к команде и поможет найти жизнеспособные решения. Бизнесмен уверен, что этому будет способствовать многолетнее участие экс-политика в жизни России. Герхард Шрёдер в 2017–2022 годах был главой совета директоров «Роснефти». До этого возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток». Российский президент предлагал его кандидатуру в качестве главного посредника в возможных переговорах между РФ и Евросоюзом для разрешения политических конфликтов.

Несмотря на снижение популярности гипермаркетов, Globus все еще остается одной из немногих сетей, показывающих рост посещаемости и выручки, говорит партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. В основном это связано с оптимальным распределением ассортимента и аренды, из-за чего прибыль сети остается одной из наиболее высоких среди всех операторов крупноформатных объектов, добавляет эксперт.

Прибыльность российских бизнесов западных компаний и намерение их владельцев инвестировать не исключают риска изменения порядка управления активами, предупреждает управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов. «Участие известного экс-политика в набсовете не создает исключения из правил о временном управлении»,— заключает он.

Халиль Аминов, Алина Мигачёва