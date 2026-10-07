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Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии

Россия с беспокойством наблюдает за конфликтом между хуситами и Саудовской Аравией. До сих пор стороны не обращались к Москве за посредничеством для урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает», — отметил он.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» в начале недели нанесли новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии. Боевики настаивают, что полностью контролируют ситуацию на побережье Красного моря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не взлетим, не поплаваем».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Противостояние хуситов и Саудовской Аравии связано не только с йеменским конфликтом: война превратилась в опосредованную борьбу Саудовской Аравии и Ирана. Ее нынешняя конструкция сложилась после захвата хуситами столицы Йемена Саны в 2014 году, бегства правительства Йемена и вступления Саудовской Аравии в войну в 2015 году во главе коалиции с ОАЭ и другими арабскими странами.

Посредническая роль внешнего игрока в этом конфликте зависит от перехода к прямым переговорам между сторонами. Даже Иран, который рассматривается как участник региональной конфигурации конфликта, заявил о возможности положительной роли только в случае начала такого диалога; без обращения противников к посреднику его участие остается потенциальным.

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