Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии
Россия с беспокойством наблюдает за конфликтом между хуситами и Саудовской Аравией. До сих пор стороны не обращались к Москве за посредничеством для урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает», — отметил он.
Представители йеменского движения «Ансар Аллах» в начале недели нанесли новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии. Боевики настаивают, что полностью контролируют ситуацию на побережье Красного моря.
Подробнее — в материале «Ъ» «Не взлетим, не поплаваем».
Противостояние хуситов и Саудовской Аравии связано не только с йеменским конфликтом: война превратилась в опосредованную борьбу Саудовской Аравии и Ирана. Ее нынешняя конструкция сложилась после захвата хуситами столицы Йемена Саны в 2014 году, бегства правительства Йемена и вступления Саудовской Аравии в войну в 2015 году во главе коалиции с ОАЭ и другими арабскими странами.
Посредническая роль внешнего игрока в этом конфликте зависит от перехода к прямым переговорам между сторонами. Даже Иран, который рассматривается как участник региональной конфигурации конфликта, заявил о возможности положительной роли только в случае начала такого диалога; без обращения противников к посреднику его участие остается потенциальным.