Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии

Россия с беспокойством наблюдает за конфликтом между хуситами и Саудовской Аравией. До сих пор стороны не обращались к Москве за посредничеством для урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно крайне тревожная, напряженность в районе Персидского залива и так зашкаливает», — отметил он.

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» в начале недели нанесли новые удары по гражданским аэропортам Саудовской Аравии. Боевики настаивают, что полностью контролируют ситуацию на побережье Красного моря.

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