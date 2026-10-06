Спор решили авансом

Арбитражный суд Кубани взыскал с ООО «Инвесттрейдсервис» 223,4 млн руб. неотработанного аванса по контракту на строительство школы в Сочи. При этом суд признал выполненными работы более чем на 123 млн руб. и отказал подрядчику во встречных требованиях на 15,7 млн руб. Юристы называют решение компромиссным и допускают его пересмотр в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) Сочи «Управление капитального строительства» взыскало с ООО «Инвесттрейдсервис» 223,4 млн руб. неосновательного обогащения. Спор возник из муниципального контракта на строительство школы в Лазаревском районе, следует из решения Арбитражного суда Краснодарского края.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвесттрейдсервис» зарегистрировано в 2015 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15,3 млн руб. Генеральным директором является Александр Дубров, бенефициаром выступает Исмаил Галаев. Выручка компании за 2025 год составила 427,4 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.

Согласно материалам дела, контракт на строительство школы на 1,1 тыс. мест был заключен в августе 2022 года. Стоимость выполнения работ — более миллиарда рублей. Срок их завершения — до середины марта 2024 года.

Казенное учреждение перечислило компании 371,7 млн руб. аванса. Однако в мае 2023-го стороны приостановили контракт в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации. В октябре того же года МКУ отказалось от исполнения договора. Впоследствии контракт расторгли, заказчик потребовал вернуть неотработанный аванс.

МКУ рассчитывало получить 332,6 млн руб. В ходе разбирательства сумма была скорректирована. Суд учел результаты строительной экспертизы, согласно которой подрядчик выполнил работы на 123,2 млн руб. При этом ответчик вернул 25,2 млн руб. Односторонний отказ казенного учреждения от контракта суд признал правомерным.

ООО «Инвесттрейдсервис», в свою очередь, попыталось взыскать с МКУ 15,7 млн руб. расходов, связанных с техническим присоединением, корректировкой проектной документации, устройством временной дороги, вырубкой зеленых насаждений, фундаментом для башенных кранов и дополнительными работами по созданию котлована. Требование компании кубанский арбитраж не удовлетворил.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает решение «компромиссным», поскольку суд полностью не поддержал ни одну из сторон. «Учреждение требовало вернуть почти 332,6 млн руб. неотработанного аванса, а получило только 223,4 млн руб. При этом около 109 млн руб. — это работы, которые, по заключению судебной экспертизы, подрядчик все-таки выполнил, хотя заказчик официально принял их всего на 14 млн руб. Обоснованным выглядит и решение в части дополнительных работ: подрядчик не вправе взыскивать их стоимость, если выполнял их без согласия заказчика и заранее не изменял цену контракта»,— говорит он.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш оценивает перспективы апелляционного обжалования как невысокие. «Решение опирается на судэкспертизу и устойчивую позицию ВС по госконтрактам, и Пятнадцатый апелляционный суд, куда будет направлена жалоба, уже не раз последовательно отказывал в оплате несогласованных дополнительных работ. Добиться при этом повторной экспертизы подрядчику будет сложно. Для этого нужно указать конкретные ошибки эксперта, а не просто большую разницу в оценках. Поэтому если пересмотр и будет, то лишь незначительный и в части отдельных сумм»,— полагает госпожа Барабаш.

Андрей Куценко