ИКАР сообщил о рекордных отгрузках пшеницы из России через Балтику
По итогам сентября отгрузки пшеницы из России через Балтику составили около 1,4 млн т. Это рекордный показатель, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
«Отгрузки с российских терминалов и то, что ушло в сторону портов прибалтийских стран, составили около 1,4 млн тонн. Таких месячных объемов раньше никогда не было»,— рассказал «Интерфаксу» господин Рылько.
Как уточнил глава института, более 1 млн т пшеницы было отгружено через российские терминалы Балтики, почти 400 тыс. т — отправлено в адрес портов других прибалтийских стран. По прогнозу ИКАР, в октябре отгрузки могут вырасти почти до 1,8 млн т.
Экспорт российской пшеницы упал из-за ограничения судоходства в Азово-Черноморском бассейне: из-за атак БПЛА с 10 июля была приостановлена работа сразу нескольких ключевых зерновых и маслоналивных терминалов, а владельцы судов начали отказываться от фрахтовых соглашений в зонах повышенного риска. Доступной альтернативой для развития поставок стали порты стран Балтии.
Подробности — в материале «Ъ» «Закрома не вывозят».
Балтийское направление стало рабочей альтернативой для вывоза российского зерна, но не полноценной заменой южным портам: в 2025 году через Азово-Черноморский бассейн проходило 80–90% российского зернового экспорта, а мощности других портов были несопоставимы с этим объемом. При этом порты стран Балтии способны обрабатывать 5–6 млн тонн за сезон и в августе 2026 года оставались недозагруженными, что создало резерв для приема дополнительных партий.
Расширение российских терминальных возможностей поддержал глубоководный зерновой терминал в Высоцке Ленинградской области, открытый осенью 2023 года: он может принимать вместительные суда для дальних маршрутов. Использование портов стран Балтии требует отдельно выстраивать оплату и может сопровождаться политическими противоречиями, а с 2 октября 2026 года транзит российского и белорусского зерна через Эстонию запрещен.