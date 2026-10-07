ИКАР сообщил о рекордных отгрузках пшеницы из России через Балтику

По итогам сентября отгрузки пшеницы из России через Балтику составили около 1,4 млн т. Это рекордный показатель, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Отгрузки с российских терминалов и то, что ушло в сторону портов прибалтийских стран, составили около 1,4 млн тонн. Таких месячных объемов раньше никогда не было»,— рассказал «Интерфаксу» господин Рылько.

Как уточнил глава института, более 1 млн т пшеницы было отгружено через российские терминалы Балтики, почти 400 тыс. т — отправлено в адрес портов других прибалтийских стран. По прогнозу ИКАР, в октябре отгрузки могут вырасти почти до 1,8 млн т.

Экспорт российской пшеницы упал из-за ограничения судоходства в Азово-Черноморском бассейне: из-за атак БПЛА с 10 июля была приостановлена работа сразу нескольких ключевых зерновых и маслоналивных терминалов, а владельцы судов начали отказываться от фрахтовых соглашений в зонах повышенного риска. Доступной альтернативой для развития поставок стали порты стран Балтии.

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