В Белгородской области при ракетном обстреле погиб ребенок

В селе Принцевка при ракетном обстреле погибла девочка 11 лет, сообщил оперштаб Белгородской области. Также получили ранения четыре мирных жителя, в том числе еще одна 11-летняя девочка.

По данным оперштаба, ребенок госпитализирован с закрытой травмой грудной клетки. Также в больницу доставлены женщины 72 и 47 лет и мужчина 60 лет с осколочными ранениями ног, рук и плеча. При атаке были повреждены два частных дома и легковушка.

В селе Казинка из-за детонации БПЛА получил повреждения легковой автомобиль. Еще один беспилотник ударил по предприятию, там повреждено остекление. В селе Долгое после атаки дрона повреждена кровля частного дома.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. В регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО.