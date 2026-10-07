Группа компаний «Дело»

Транспортно-логистический холдинг ведет начало от основанной в 1993 году Сергеем Шишкаревым экспедиторской компании «Дело». Основные направления бизнеса — стивидорное, транспортно-логистическое, судоходное и IT. Помимо «ДелоПортс» с активами в Новороссийске в состав группы c 2018 года входит «Глобал Портс» с терминалами на Балтике и Дальнем Востоке, с 2019-го — «Трансконтейнер». В 2022 году ГК «Дело» приобрела контрольный пакет Сахалинского морского пароходства (SASCO). В группу также входят экспедитор «Рускон» и IT-компания «ДелоТех».

В собственности компаний группы — семь морских контейнерных терминалов в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, зерновой терминал, 46 контейнерных железнодорожных терминалов.

У группы по состоянию на май 2026 года 40 тыс. фитинговых платформ, контейнерный парк на 220 тыс. TEU, 11 судов. Совокупная мощность наземных терминалов — 3,6 млн TEU в год, морских — 3,5 млн TEU и 10,5 млн тонн зерна. Численность сотрудников — 11 тыс. человек.

Контейнерооборот ГК «Дело» в морских портах РФ по итогам 2025 года составил 1,72 млн TEU, объем перевалки зерна — 7,4 млн тонн, минудобрений — 4,4 млн тонн, угля — 1,3 млн тонн.

Консолидированные результаты ГК «Дело» не раскрываются. Чистая прибыль НУТЭП в 2025 году (РСБУ) — 4,65 млрд руб., КСК (РСБУ) — 10,66 млрд руб., чистый убыток «Трансконтейнера» (МСФО) — 8,96 млрд руб.

До 7 октября основным владельцем ГК «Дело» был Сергей Шишкарев с 51%, 49% было у «Росатома», вошедшего в капитал группы в 2019 году. Теперь у «Росатома» 100%.