Причиной пожара в буддийском монастыре в Туве стало короткое замыкание

Пожар в буддийском монастыре Устуу-Хурээ в Туве ликвидирован. Площадь возгорания составила 468 кв. м, сообщило МЧС Тувы.

По данным ведомства, очаг возгорания был в подсобном помещении, где находятся электрощит, электрокотел и оборудование видеонаблюдения. Предварительная версия ЧП — короткое замыкание электропроводки.

Буддийский монастырский комплекс Устуу-Хурээ находится в 5 км от города Чадан в Туве. Пожар в монастыре произошел сегодня утром. Обошлось без жертв, потому что в здании никого не было. К ликвидации возгорания привлекали 12 человек и четыре единицы техники.