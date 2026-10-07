Марко Рубио призвал называть ИИ суперинтеллектом

Госсекретарь США Марко Рубио призвал называть искусственный интеллект (ИИ) суперинтеллектом. Об этом дипломат заявил во время визита в Афины. По его словам, необходимо следовать новой официальной терминологии.

«Он называется суперинтеллект»,— сказал господин Рубио на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Так он поправил журналиста, задавшего вопрос об ИИ.

29 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому федеральным ведомствам необходимо использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта». Новая терминология требуется в официальной переписке, публичных сообщениях, на сайтах, в отчетах и других документах, не являющихся законодательными актами. «Когда вы говорите "искусственный интеллект", это означает ненастоящий. Это не так, это суперинтеллект, это сверхинтеллект»,— пояснял господин Трамп.

Согласно указу, под суперинтеллектом подразумеваются те же технологии, что и под искусственным интеллектом. В ближайшие 60 дней Белый дом должен предложить отдельное определение суперинтеллекта и оценить, должно ли оно дополнить или заменить уже устоявшийся термин.