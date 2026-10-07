Роман Сафиуллин вышел во второй круг «мастерса» в Шанхае

79-я ракетка мира Роман Сафиуллин пробился во второй круг Shanghai Rolex Masters — проходящего в Шанхае турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000. Общий призовой фонд состязания превышает $9,4 млн.

В первом раунде россиянин со счетом 7:5, 6:3 победил представителя Австралии Ринки Хидзикату, занимающего 85-е место в рейтинге ATP. Следующим соперником Сафиуллина станет 20-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло.

Роман Сафиуллин пробился в основную сетку «мастерса» через квалификацию. Из российских теннисистов в Шанхае также выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Павел Котов и Илья Симакин.

Турнир завершится 18 октября. В прошлом году победителем стал монегаск Валантен Вашро.

Арнольд Кабанов