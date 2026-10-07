География красоты

A-beauty, K-beauty, J-beauty, I-beauty, G-beauty... Вы уже успели выучить новый алфавит? Если нет, то спешим просветить: сегодня в индустрии красоты существует бесчисленное количество ответвлений, связанных с традициями разных регионов. Каждая буква — название конкретной страны. Оказывается, теперь потребителю недостаточно знать состав — ему важно понимать, откуда родом продукт, какую культуру он представляет и какая бьюти-философия за ним стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Пожалуй, еще в начале столетия фраза «меня интересует Корея» в магазинах косметики звучала бы странновато. Но сегодня ей никого не удивишь. K-beauty (расшифровывается как Korean beauty) ассоциируется с определенным уходом, который подразумевает многоступенчатую систему, эффект «стеклянной» кожи, обязательное использование эссенций и кушонов, технологичность, необычные ингредиенты.

Мы с ума сходим от контента корейских инфлюенсеров, где они на протяжении нескольких минут то наносят на себя неведомые текстуры из причудливых баночек, то смывают их такими же причудливыми гаджетами. А когда устаем, обращаемся к J-beauty (Japanese beauty) — минимализму, растительным ингредиентам, простым ритуалам, большинство из которых выполняется руками. Но после непременно достигаем высшей степени просветления и вспоминаем про I-beauty (Indian Beauty) — хну, басму и все виды масел.

G-beauty (German beauty) славится сочетанием натуральных компонентов и высокой технологичности на всех этапах производства, A-beauty (Australian beauty) хвастается уникальными ингредиентами, которые растут только на Зеленом континенте, и даже E-beauty (Egyptian beauty) завоевывает сердца древними секретами красоты. Тренд неумолимо разрастается: в последнее время все чаще говорят и о Mexican beauty.

В феврале 2026 года мексиканский бренд Aora предоставил косметику более чем 150 танцорам Bad Bunny на Суперкубке. А в июле марка вышла на рынок в США. Этот момент стал заметным сигналом растущего интереса к еще одному национальному бьюти-направлению. В нем считывается культурный код местных жителей: буйство красок, демонстративная яркость в макияже, насыщенные пигменты и «жаркие» компоненты (чего только стоит сыворотка для губ с пятью видами перца чили!).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bad Bunny выступает на сцене в перерыве шоу Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium 08 февраля 2026 года в Санта-Кларе, Калифорния

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Roc Nation Bad Bunny выступает на сцене в перерыве шоу Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium 08 февраля 2026 года в Санта-Кларе, Калифорния

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Roc Nation

На протяжении десятилетий происхождение косметики было важным, но довольно примитивным маркером. Францию ассоциировали с люксом и парфюмерией, Японию — с качеством и технологичностью, США — с инновациями и массовой культурой. Но сегодня все изменилось. На фоне повышения осознанности потребителя простая покупка превратилась в осмысленное вложение — мы пережили одержимость составами, потом обратили внимание на само производство и то, насколько оно экологично, а теперь перешли на следующий уровень и стали вдумываться в историю каждой баночки.

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Причин несколько. Во-первых, парадокс глобализации: чем более единым становится мир, тем сильнее нам хочется подчеркнуть принадлежность к конкретному месту, языку, истории, сообществу. Бьюти-индустрия, как ни странно, весьма удобный инструмент для этого. Отдавая предпочтение той или иной марке или продукту, мы делаем выбор, выражаем мнение. Но при этом — вот же чудо — не вовлекаемся в ожесточенные споры и дискуссии, не приклеиваем ярлыки и не взваливаем на плечи лишнюю ответственность.

Сегодня уже необязательно громко заявлять: «Я принадлежу к этой культуре». Достаточно просто использовать определенный бьюти-ритуал, бренд или ингредиент. Универсальность часто ведет к однотипности, а значит, у современного покупателя возникает потребность в самобытности, средстве с красивой историей. Поэтому национальная косметика не только вопрос эффективности, но и своеобразный культурный жест. Иногда он становится способом развеять скуку, а иногда — важным инструментом подчеркивания своих корней.

Популярность мексиканской косметики — хорошее подтверждение этого: она не просто выступает в роли «экзотики» для американского или европейского покупателя, но и работает с огромным пластом латинской аудитории. Он долго оставался в тени, хотя имеет собственные потребности.

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Во-вторых, появление большого количества транскультурных потребителей во многом объясняет, почему сегодня мы говорим не просто о косметике, произведенной в Корее или Японии, а о K-beauty и J-beauty как о самостоятельных культурных направлениях. Американка мексиканского происхождения может одновременно быть частью американской культуры и сохранять связь с мексиканским наследием; человек, выросший в Европе в азиатской семье, может одинаково органично воспринимать европейскую и азиатскую эстетику. Для таких потребителей культура — не абстрактная категория, а набор практик, через которые они выражают разные стороны собственной идентичности.

Именно эти люди становятся естественными проводниками национальных бьюти-кодов: они не просто покупают продукт из другой страны, а переносят стоящую за ним культуру в новый контекст. Они рассказывают о ритуалах, объясняют философию, создают контент, формируют спрос и помогают локальной практике стать глобальным трендом.

Поэтому K-beauty или Mexican beauty не просто результат того, что косметика стала интернациональной. Это следствие общего тренда: в мире много людей, способных одновременно понимать несколько культур и делать их понятными друг другу.

Если бы глобальному потребителю была безразлична культурная составляющая, K-beauty так и остался бы просто косметикой из Кореи. Но сегодня нам важно не только, где произведен продукт, но и какое наследие он представляет.

В-третьих, исследования потребительского поведения давно показывают, что страна происхождения способна влиять на восприятие качества товара, отношение к нему и намерение купить.

Для косметики это особенно интересно: у нас редко есть возможность мгновенно оценить эффективность сыворотки или крема. Благодаря терминам вроде K-beauty мы заранее понимаем, чем славится индустрия красоты в стране, которая этот продукт производит.

Современный косметический рынок настолько переполнен, что потребителю сложно сравнивать сотни составов. Но место создания средства сокращает выбор. Мы понимаем: «корейское» значит одно, «французское» — другое, «индийское» — третье и так далее. Страна становится своеобразным фильтром выбора, значительно упрощая его.

Одним словом, мода на «национальное» бьюти актуальна как никогда — она отвечает запросам современного общества и вносит разнообразие в переполненную индустрию. Здесь появляется не очень удобный вопрос. Если европейский или американский бренд использует мексиканский ингредиент, индийский ритуал с маслами или японскую эстетику — это культурный обмен или апроприация?

Как это часто бывает, популярность того или иного явления приводит к паразитированию на тренде. Так и тут: границы между присвоением и обменом размыты. Сотрудничать с представителями культуры, поддерживать местных производителей и выводить небольшие производства на новый уровень — благое дело. Но превращать культурный контекст в декоративный паттерн и экзотическую «безделушку», которую весело иметь в своей косметичке,— другое.

Нам остается лишь наблюдать и ждать лучшего. В конце концов это просто косметика. Или уже нет?

София Балаян