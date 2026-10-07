Узбекистан и Wildberries подписали соглашение о логистическом комплексе
Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключило с Wildberries инвестиционное соглашение о строительстве в республике логистического комплекса класса «А». Соглашение подписано по итогам заседания Совета регионов Узбекистана и России, прошедшего 6 октября в Фергане.
Как сообщила пресс-служба министерства, всего по итогам заседания было подписано четыре соглашения, включая договоры о межрегиональном сотрудничестве между Ферганской и Омской областями, Сурхандарьинской областью и Красноярским краем, а также Наманганской областью и Дагестаном.
Маркетплейс планирует реализовать проект в Ташкентской области в 2027–2028 годах. Площадь комплекса составит 180 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в $140 млн.
В сентябре в пресс-службе Wildberries & Russ рассказывали «Ъ FM», что ведут плановую работу по строительству объектов в других странах. «Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для экономической устойчивости наших партнеров», — указывали в компании. В частности, маркетплейс переносит мощности в Казахстан.
Подробнее — в материале «Казахстан вывозит логистику».
Логистический комплекс в Узбекистане должен стать дополнительным узлом уже действующей региональной сети Wildberries: по состоянию на июль 2025 года компания работала не только в России, но и в Узбекистане, Казахстане и других странах. Перенос части операций в разные страны означает распределение товаров между складами в зависимости от регионального спроса и маршрутов доставки, а не отказ от одной площадки.
Для покупателей и местных продавцов такая инфраструктура обычно сокращает логистические расходы и сроки доставки, а также позволяет расширить ассортимент товаров, доступных на площадке. Параллельное развитие мощностей в Казахстане и Узбекистане создает у маркетплейса несколько опорных точек для обслуживания рынков Центральной Азии, снижая зависимость от доставки заказов через один склад.