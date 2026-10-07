Узбекистан и Wildberries подписали соглашение о логистическом комплексе

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана заключило с Wildberries инвестиционное соглашение о строительстве в республике логистического комплекса класса «А». Соглашение подписано по итогам заседания Совета регионов Узбекистана и России, прошедшего 6 октября в Фергане.

Как сообщила пресс-служба министерства, всего по итогам заседания было подписано четыре соглашения, включая договоры о межрегиональном сотрудничестве между Ферганской и Омской областями, Сурхандарьинской областью и Красноярским краем, а также Наманганской областью и Дагестаном.

Маркетплейс планирует реализовать проект в Ташкентской области в 2027–2028 годах. Площадь комплекса составит 180 тыс. кв. м. Стоимость проекта оценивается в $140 млн.

В сентябре в пресс-службе Wildberries & Russ рассказывали «Ъ FM», что ведут плановую работу по строительству объектов в других странах. «Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для экономической устойчивости наших партнеров», — указывали в компании. В частности, маркетплейс переносит мощности в Казахстан.

Подробнее — в материале «Казахстан вывозит логистику».