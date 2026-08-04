Казахстан вывозит логистику

Маркетплейсы экстренно перестраивают поставки на фоне атак беспилотников. Ozon стал хранить товары прямо в ПВЗ, а Wildberries переносит мощности в Республику Казахстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как заявил замглавы МИД Михаил Галузин, Москва и Астана начали работу по интеграции маркетплейсов. Дипломат добавил, что на Ozon и Wildberries зарегистрированы сотни тысяч поставщиков из Казахстана. В министерстве торговли республики сообщили, что Wildberries планирует построить склады на площади 260 тыс. кв. м. Сейчас компания арендует около 46 тыс. кв. м.

Предполагается, что новые объекты начнут эксплуатировать в начале 2027 года. Скорее всего, другие российские компании тоже последуют этому примеру, считает коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«Маркетплейсы стали более активно расширять свое присутствие на территории Республики Казахстан, в частности путем постройки инфраструктуры, то есть складов. В принципе, это происходило и до всех недавних событий. Экспансия была и в Кыргызстан, и в Узбекистан. Казахстан не был обойден стороной, просто сейчас переезд туда приобретает уже формат необходимости выхода на новые рынки с целью диверсификации бизнеса и активов. Это естественный процесс. На международный рынок выйдут и Ozon, и "Яндекс Маркет". Глядишь, и другие нишевые маркетплейсы вроде "М.Видео" могут вполне себе туда пойти.

То есть привязка к ситуации с атакой на склады может только быть ускорением процесса.

В целом, с точки зрения перераспределения товаров, выглядело бы разумно, что склады в Казахстане станут обслуживать в том числе и российских селлеров. Я не думаю, что беспилотники будут атаковать территорию этой страны с хранилищами товаров. У нас с ней одно единое таможенное пространство, которое подразумевает свободное перемещение грузов, капиталов, рабочей силы. Это выход».

В пресс-службе Wildberries & Russ “Ъ FM” сообщили, что ведут плановую работу по строительству объектов в других странах. «Все усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам для экономической устойчивости наших партнеров», — добавили в компании. «Яндекс Маркет» не стал комментировать эту тему. Также “Ъ FM” ждет ответа от Ozon. По данным NF Group, арендные ставки в Казахстане фактически сравнялись с московскими. Это около 200 тыс. руб. за 1 кв. м в год, или 800 тыс. руб. в месяц. Но есть и другие нюансы, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Идея быстро найти свободные площади в Казахстане выглядит нереалистично. Казахстан — страна, в которой очень мало складов. То, что строит Wildberries, будет введено только в 2027 году. Кроме того, существенно вырастет срок доставки на 3-6 дней. Это, конечно, увеличит издержки, в том числе и на доставку этих заказов. Пока трудно оценить, насколько, но в условиях дефицита топлива это будет порядочной проблемой.

Есть системные способы разрешения этой ситуации. Например, можно сделать условия по FBS и DBS более привлекательными.

Это схема, в которой продавец не хранит товар на складах, а отгружает готовые заказы, или же когда селлер собственными силами отправляет товар. Могут возникнуть проблемы с точки зрения таможенного права, если российские продавцы действительно будут использовать склады в Казахстане. Нужно ввозить товары, предварительно регистрируя и, более того, выплачивая будущие налоги от их продажи.

Границу мы сами закрывали интенсивно с Казахстаном. Теперь, когда ее нужно приоткрывать, все эти сложности сработают в обратную сторону. Назвать эту проблему нерешаемой нельзя. Можно ввести упрощенный порядок, установить таможенный пост с планировкой прямо на складах Wildberries. Вопрос только в том, что два больших склада, довольно далеко находящиеся от европейской части России, по большому счету не решают проблему».

На этом фоне Ozon начал перемещать некоторые дорогие товары со складов на пункты выдачи заказов. Речь, например, об электронике или брендовой одежде, рассказали “Ъ” продавцы. В пресс-службе компании воздержались от комментариев. Такой способ снижения рисков оперативнее, но есть гораздо более эффективные модели работы, отмечает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Для селлеров совсем не просто отгружать товары на казахстанские склады. Вероятнее всего, их будут задействовать только крупные ритейлеры, которые уже работают с этим рынком, либо китайские селлеры. Как картина сложится, пока никто из нас конкретно не знает. Маркетплейс — это всего лишь инструмент продаж, и трафик из онлайна как такового никуда не денется.

Нам как продавцам остается только адаптироваться под новые реалии, смотреть на новые схемы работы, а также рассматривать какие-либо другие площадки. Большая часть ритейлеров идет на FBS- или на DBS-модели, когда продавец торгует со своего склада. Возможно, маркетплейсу придется полноценно встать на эти рельсы. Даже в текущих реалиях можно увидеть, что такая схема неплохо работает по срокам доставки».

По оценкам Data Insight, после атак беспилотников Wildberries мог потерять до 20% своей логистической инфраструктуры.

Основатель маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что пострадавшим выплатили уже более 40 млн руб. Тем временем «ОПОРА РОССИИ» предложила властям предоставить налоговую отсрочку до конца 2027 года селлерам, которые потеряли товар на складах. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать эту инициативу до 10 августа.

Никита Путятин