«Софья Великая штурмовала эту вершину четыре раза»
Владимир Осипов — о проклятии индивидуального золота Олимпиады
07.10.2026, 13:30
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Потрясающая фехтовальщица, мастер женской сабли, двукратная олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка Европы. Казалось бы, в такой блестящей спортивной карьере места невезению нет и быть не может. Но три самых важных поединка в своей жизни Софья Великая проиграла.
Главной мечтой спортсменки с ранних лет было олимпийское золото в индивидуальном турнире. Она покоряла этот рубеж на всех состязаниях, где принимала участие, кроме Олимпийских игр. Это даже невезением назвать сложно, это была какая-то магия. Софья Великая штурмовала эту вершину четыре раза, и каждый раз неудачно. В 2008-м спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, оставшись лишь четвертой.
Но начиная с 2012-го она каждый раз приезжала на Игры в статусе главного фаворита и каждый раз оставалась с серебром. Сложно представить, но самая сильная фехтовальщица планеты вдруг теряла ту уверенность и концентрацию, которая помогала ей побеждать на других турнирах. В Лондоне она уступила кореянке Ким Джи Ен. В Рио в решающей схватке проиграла юной Яне Егорян. Да, потом было олимпийское золото в команде, но главная медаль ушла в другие руки. Про это противостояние Егорян — Великая даже сняли фильм «На острие».
Софья решилась отправиться еще на одну Олимпиаду, в Токио. Тогда, в 2020-м, в финале против Великой снова вышла юная спортсменка София Позднякова, дочка известного саблиста Станислава Позднякова. Разница в возрасте спортсменок — 12 лет. Великая должна была побеждать, но снова оступилась, выиграв, правда, второе золото в команде. Невероятная история лучшей саблистки мира, которая так и не смогла выиграть индивидуальный олимпийский турнир.