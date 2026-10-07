«Софья Великая штурмовала эту вершину четыре раза»

Но начиная с 2012-го она каждый раз приезжала на Игры в статусе главного фаворита и каждый раз оставалась с серебром. Сложно представить, но самая сильная фехтовальщица планеты вдруг теряла ту уверенность и концентрацию, которая помогала ей побеждать на других турнирах. В Лондоне она уступила кореянке Ким Джи Ен. В Рио в решающей схватке проиграла юной Яне Егорян. Да, потом было олимпийское золото в команде, но главная медаль ушла в другие руки. Про это противостояние Егорян — Великая даже сняли фильм «На острие».