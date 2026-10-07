Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nora Фото: Nora

Уверен, многие никогда не слышали про автомобильную марку Nora. Вот и я тоже не слышал. Но 4 октября пакистанский стартап представил модель Metro — городской минивэн с полностью электрической силовой установкой.

Внешность у изделия пафосная: массивная сверкающая радиаторная решетка, хотя она электромобилю вроде как не нужна, вертикальная оптика. А сделано это было потому, что авторы проекта стремились сделать свой микроавтобус похожим на эталон роскоши в этом сегменте — минивэн Toyota Alphard.

Несмотря на напыщенную внешность, Nora EV Metro заметно компактнее оригинала и имеет длину менее 4 м. То есть габариты минивэна сопоставимы с габаритами большинства субкомпактных хетчбэков, таких как Kia Picanto, например. В пятиместном салоне центральным элементом является черная панель в стиле медиасистемы современных Mercedes. Установленный сзади электромотор развивает — внимание! — всего 5 л. с. Зато запас хода почти 300 км. Ожидается, что стартовая цена новинки составит менее 3 млн пакистанских рупий (это примерно 920 тыс. руб.).

Кстати, 8 октября на международном кинофестивале «Автопилот», который проходит в киноцентре «Октябрь», можно сказать, как раз посвященном забытым автомобильным маркам и моделям. Сначала зрители увидят ленту из Сербии, которая называется «Первый класс — полный газ», где герои соревнуются на культовых для Югославии малолитражках марки Yugo.

Потом будет показан немецкий фильм «Гонщики на драйве», где один из главных героев — спортивный Opel Manta. Режиссер и исполнитель главной роли в этом фильме — Тиль Швайгер. Вам он наверняка известен по киношедевру мирового уровня — картине «Достучаться до небес», культовом роуд-муви, который, уверен, тоже когда-нибудь покажут на международном кинофестивале «Автопилот».

Дмитрий Гронский