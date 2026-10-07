Двукратный чемпион ОИ Кассара стал генменеджером сборной России по рапире

Итальянец Андреа Кассара занял пост генерального менеджера сборной России по фехтованию на рапирах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

42-летний специалист будет работать с мужской и женской командами. «Поздравляем Андреа с назначением и желаем неиссякаемой энергии, безграничного терпения, удачи и успехов в работе на благо российского фехтования»,— сказано в заявлении федерации.

Андреа Кассара стал победителем Олимпийских игр 2004 и 2012 годов в командных соревнованиях. Также на счету итальянца семь золотых медалей чемпионатов мира.

С июня 2026 года российские спортсмены допускаются к участию в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов