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Двукратный чемпион ОИ Кассара стал генменеджером сборной России по рапире

Итальянец Андреа Кассара занял пост генерального менеджера сборной России по фехтованию на рапирах. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования России.

42-летний специалист будет работать с мужской и женской командами. «Поздравляем Андреа с назначением и желаем неиссякаемой энергии, безграничного терпения, удачи и успехов в работе на благо российского фехтования»,— сказано в заявлении федерации.

Андреа Кассара стал победителем Олимпийских игр 2004 и 2012 годов в командных соревнованиях. Также на счету итальянца семь золотых медалей чемпионатов мира.

С июня 2026 года российские спортсмены допускаются к участию в турнирах под эгидой Международной федерации фехтования с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Назначение приходится на задачу, которую в российском фехтовании связывали с качеством подготовки к стартам: спортсмены иногда не выдерживали давления и теряли медали. Для роста результатов нужна постоянная конкуренция на высоком уровне, поэтому значение международных турниров для сборной — не только в самом допуске к ним, но и в поддержании соревновательной готовности.

Международная федерация фехтования отказалась от изоляционной политики еще в апреле 2023 года. На чемпионатах мира 2025 года российские сборные выступали составами, предельно близкими к основным.

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