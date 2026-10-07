60 жителей Башкирии лишили прав на вождение катеров и моторных лодок
07.10.2026, 11:20
Советский районный суд Уфы удовлетворил иски уфимского транспортного прокурора о признании недействительными судоводительских удостоверений 60 жителей Башкирии, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что в январе этого года Октябрьский районный суд Уфы осудил трех руководящих сотрудников республиканской Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС по Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», речь идет о начальнике центра ГИМС Андрее Кузнецове, его бывшем заместителе, экс-начальнике отдела безопасности людей на водных объектах Вильдаре Шарипове (ныне пенсионере), а также главном государственном инспекторе по маломерным судам Башкирии Александре Серове. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 и пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взяток (ч. 3 ст. 290). Приговор — от четырех до пяти лет в колонии общего режима.
В ходе рассмотрения уголовного дела выяснилось, что в 2023-2024 годах подсудимые незаконно выдали шестидесяти местным жителям, «не имеющим необходимых теоретических знаний и практических навыков управления маломерными судами», судоводительские удостоверения.