Главный инспектор по маломерным судам Башкирии получил четыре года колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор трем сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС по Башкирии, сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о действующем начальнике центра ГИМС Андрее Кузнецове, его бывшем заместителе, экс-начальнике отдела безопасности людей на водных объектах Вильдаре Шарипове (ныне пенсионере), а также главном государственном инспекторе по маломерным судам Башкирии Александре Серове. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 и пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взяток (ч. 3 ст. 290).

По версии следствия, подсудимые с июня 2023-го по май 2024 года брали взятки за выдачу гражданам удостоверений на право управления маломерными судами и гидроциклами.

Александра Серова приговорили к четырем годам, Вильдара Шарипова — к четырем с половиной годам и штрафу в 50 тыс. руб., Андрея Кузнецова — к пяти годам колонии общего режима. Всем троим также назначен трехлетний запрет на госслужбу. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

«По уголовным делам в отношении лиц, дававших взятки, расследования продолжаются»,— сообщала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР в августе 2025 года.

Майя Иванова