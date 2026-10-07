СКР возбудил дело о ненадлежащем содержании воронежской усадьбы XVIII века

Следственное управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего содержания объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Усадьба Михайлова» в селе Горожанка Рамонского района. Расследование проводится по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, максимальное наказание — арест сроком до трех месяцев). Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для внимания стал сюжет федерального телеканала о разрушении исторического здания ремесленной школы, входящего в состав усадьбы. Как сообщается в материалах СКР, строение XVIII века длительное время находится в непригодном состоянии: территория не огорожена, конструкции разрушаются, часть исторически ценных архитектурных элементов утрачена. При этом ранее был разработан проект проведения противоаварийных работ, однако они до сих пор не выполнены.

В конце 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить состояние табачной фабрики в Ельце Липецкой области после публикации в соцсети о ненадлежащем содержании ОКН. Сообщалось, что в здании разрушается кладка фасада, осыпается штукатурка, отсутствуют оконные конструкции, а меры к устранению нарушений не принимаются. В начале 2025 года стало известно о планах властей региона отдать фабрику на реставрацию пулу инвесторов. Стоимость работ оценивалась в 9 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Возрождение из пепла».

Мария Свиридова