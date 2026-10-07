Президент Казахстана сменил заместителя министра обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт освободил Аскера Бейсенова от должности заместителя министра обороны. На этот пост глава государства назначил бывшего депутата курултая (парламента) Татьяну Савельеву. Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте президента Казахстана.

До этого курултай постановил досрочно прекратить полномочия Татьяны Савельевой. За это решение проголосовали 130 депутатов, двое воздержались. Госпожа Савельева была депутатом мажилиса (нижняя палата прежнего парламента Казахстана) с 2024 года. В этом году была избрана депутатом курултая I созыва от партии «Адилет».

Кадровые перестановки в Минобороны Казахстана продолжаются после гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспийском море. 24 сентября из-за резкого ухудшения погоды в море унесло 17 моряков, троих из них удалось спасти. В Минобороны были назначены новый глава ведомства и начальник Генерального штаба вооруженных сил.