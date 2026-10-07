Осужденный за фиктивное импортозамещение добивается досрочного освобождения

Бывший владелец московской компании ООО «Куранты» Игорь Турунтаев, который отбывает четырехлетний срок за хищение 280 млн руб. под видом реализации одного из первых проектов по созданию импортозамещающих производств, просит освободить его из колонии. Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Ъ», он отбывает срок в ИК-2 в Липецке.

Приговор Турунтаеву был вынесен Таганским райсудом Москвы в августе 2024 года. В основу уголовного дела легла история участия его компании ООО «Куранты» в проекте создания производства гранулированных металлопорошковых композиций — фидстоков, используемых в том числе в авиакосмической промышленности и в изготовлении стрелкового оружия. Как установил суд, в 2015 году после получения из бюджета 280 млн руб. фирма ничего не сделала, а деньги вывела в Прибалтику.

Срок Турунтаева истекает в апреле 2028 года. В липецкой колонии 66-летний предприниматель характеризуется положительно: он соблюдает порядок отбывания наказания, является членом шахматно-шашечного кружка «Черная ладья», а также освоил профессию стропальщика. Кроме того, Турунтаев пересмотрел отношение к преступлению, признал вину и раскаялся. В связи с отбытием более половины срока он попросил заменить неотбытый срок на ограничение свободы.

Суд первой инстанции в конце июля отказал в удовлетворении прошения Турунтаева, приняв во внимание, что осужденный не принимает мер по возмещению ущерба. Он подал апелляционную жалобу, которая поступила в Липецкий облсуд накануне. Дата рассмотрения еще не назначена.

Сергей Толмачев, Воронеж