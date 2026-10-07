Минпромторг: ГТЛК и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 72 Ми-8
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на поставку авиаперевозчикам 72 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщил Минпромторг. Машины передадут авиаперевозчикам на льготных условиях.
Гендиректор ГТЛК Михаил Парнев заявил, что первые поставки ожидаются в этом году. По его словам, с 2023 по 2026 год авиакомпаниям по контракту с «Вертолетами России» уже передали 86 машин этого типа.
Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что Ми-8МТВ-1 будут помогать перевозить людей и грузы, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.
В поставках 2023–2024 годов льготная схема была устроена как лизинг: ГТЛК получала Ми-8МТВ-1 и передавала их авиакомпаниям по отдельным договорам в рамках государственной программы и инвестпроекта по обновлению вертолетного парка. В одном из таких проектов использовались средства Фонда национального благосостояния, поэтому авиаперевозчик получал технику не через разовую покупку, а в лизинговой конструкции.
Практический смысл схемы — дать перевозчику воздушное судно для работы на маршрутах, где нужны одновременно пассажирские и грузовые перевозки. В 2024 году вертолет, переданный по договору с ГТЛК, использовался на отдаленных территориях для перевозки людей и жизненно необходимых грузов; сама модель Ми-8МТВ-1 также применяется для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске, поисково-спасательных работ и медицинской эвакуации.