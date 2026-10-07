Минпромторг: ГТЛК и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 72 Ми-8

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России» подписали контракт на поставку авиаперевозчикам 72 вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщил Минпромторг. Машины передадут авиаперевозчикам на льготных условиях.

Гендиректор ГТЛК Михаил Парнев заявил, что первые поставки ожидаются в этом году. По его словам, с 2023 по 2026 год авиакомпаниям по контракту с «Вертолетами России» уже передали 86 машин этого типа.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков заявил, что Ми-8МТВ-1 будут помогать перевозить людей и грузы, в том числе в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.