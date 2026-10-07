Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес регистрации с Салехарда на Великий Новгород. Запись об этом внесена в ЕГРЮЛ 6 октября.

О перерегистрации ГТЛК в Новгородской области ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов. По его словам, это позволит «в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты», включая памятник «Тысячелетие России», звонницу Софийского собора и две церкви XIV века.

До февраля 2015 года компания была зарегистрирована в Москве.