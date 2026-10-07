ГТЛК сменила адрес регистрации с Салехарда на Великий Новгород
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес регистрации с Салехарда на Великий Новгород. Запись об этом внесена в ЕГРЮЛ 6 октября.
О перерегистрации ГТЛК в Новгородской области ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов. По его словам, это позволит «в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты», включая памятник «Тысячелетие России», звонницу Софийского собора и две церкви XIV века.
До февраля 2015 года компания была зарегистрирована в Москве.
Перерегистрация Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в Великий Новгород совпадает с планами по празднованию 1170-летия зарождения российской государственности в этом городе. Президент России Владимир Путин одобрил предложение губернатора Новгородской области Александра Дронова о проведении основных мероприятий юбилея в Великом Новгороде в 2032 году. Господин Дронов заявлял, что к юбилею город должен подойти с достойной программой и высоким уровнем приема гостей.