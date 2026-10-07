FT: ЕС планирует отдельный налог для американских технологических корпораций

Еврокомиссия рассматривает возможность обложения крупных американских технологических компаний новым специальным налогом. При этом ЕС хочет избежать негативной реакции со стороны администрации Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько неназванных источников.

Отмечается, что чиновники ЕС работают над «новыми способами получения дополнительных налоговых поступлений от таких технологических гигантов, как Apple, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google, не выделяя их в отдельную категорию». По словам чиновников, Брюссель хочет обязать все компании, работающие в ЕС и имеющие годовой доход более €100 млн, ежегодно вносить единовременный налоговый взнос. Новый налог должен распространяться на компании всех типов, а не только на те, что специализируются на цифровых услугах.

Так ЕС реагирует на угрозы Дональда Трампа принять ответные меры против стран, вводящих налог на цифровые услуги. «В некоторых странах ЕС выступают против налога, касающегося исключительно цифровой сферы, поскольку не хотят портить отношения с американцами»,— сообщает один из источников. Но с этим не согласны другие страны ЕС, которые боятся, что под новый налог попадут их предприятия крупного и среднего размера, не работающие в цифровой отрасли.

По данным газеты, обсуждается и вариант, при котором будет изменено пороговое значение минимального дохода, чтобы таким образом вывести из-под налога предприятия среднего бизнеса. В любом случае новая мера потребует согласия всех 27 стран ЕС.

В Еврокомиссии не комментируют эти сообщения.

Евгений Хвостик