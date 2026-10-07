В Госдуме предупредили о мошенничестве с обновлением «Госуслуг» и ЕМИАС

Мошенники представляются сотрудниками государственных и медицинских учреждений и предлагают якобы установить обновления для «Госуслуг» или Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам господина Немкина, для «обновления» «Госуслуг» и ЕМИАСа мошенники рассылают вредоносный файл. После его установки злоумышленники получают доступ к данным и функциям устройства. «Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложения по ссылке из звонка или сообщения. Приложения нужно загружать только из официальных источников»,— сказал собеседник агентства.

Депутат отметил, что схема рассчитана на доверие жертвы, которую убеждают, что известный сервис нуждается в обновлении. Кроме того, злоумышленники создают ощущение срочности. Антон Немкин порекомендовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и рассказать о рисках пожилым родственникам.