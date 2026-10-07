Умер исполнитель песни «You Are My Lady» Фредди Джексон

В возрасте 70 лет умер американский R&B и соул-певец Фредди Джексон, известный по песне «You Are My Lady». Об этом сообщила семья музыканта, не приведя подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antony Kaminju / Reuters Фото: Antony Kaminju / Reuters

«С глубокой печалью и тяжестью на сердце мы сообщаем о смерти нашего любимого Фредди Джексона, который ушел из жизни прошлой ночью... Фредди был не просто обладателем легендарного голоса. Он был человеком доброй и щедрой души, всем сердцем любившим своих поклонников, семью, друзей и музыку. На протяжении десятилетий он дарил нам песни, ставшие саундтреком к нашим историям любви, праздникам и самым дорогим воспоминаниям»,— указано в заявлении семьи, опубликованном на странице Джексона в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Причина и место смерти не названы. The New York Times пишет, что в 2024 году исполнитель сообщал о заболевании почек.

Фредди Джексон родился в Нью-Йорке. В 1985 году выпустил дебютный альбом Rock Me Tonight, в который вошли в том числе песни «You Are My Lady» и «He'll Never Love You Like I Do». Пластинка продержалась в чарте Billboard R&B 14 недель. В 1986 году Фредди Джексон был номинирован на Grammy как лучший новый исполнитель, а также за лучшее мужское исполнение в жанре R&B. Его последний альбом под названием My First Love был выпущен в 2023 году.