Минобороны России отчиталось об ударе по табачной фабрике «JTI Украина»

Вооруженные силы России ударили по табачной фабрике «JTI Украина» в Кременчуге, сообщило Минобороны РФ. По утверждению ведомства, на предприятии производили боеприпасы для стрелкового оружия вооруженных сил Украины.

В Киеве и Киевской области российские войска поразили промышленное предприятие ООО «Умные Боеприпасы». На нем собирали и хранили крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», оперативно-тактические ракеты FP-9 и комплектующие к ним, заявили в Минобороны. В Киеве под удар попал цех сборки и хранения БПЛА «Фанплит». В Харьковской области атакован механический завод в населенном пункте Лозовая, который, по данным Минобороны, также занимался выпуском FP-5 «Фламинго».

Кроме того, российские военнослужащие атаковали завод «Дунай Судоремонт» в порту Измаил. В министерстве уточнили, что на предприятии производили и хранили безэкипажные катера и комплектующие к ним.