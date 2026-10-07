Главное на рынке недвижимости к утру 7 октября

Минстрой готов рассмотреть обращения узбекских компаний с предложением по выходу на российский рынок, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин. Для этого узбекские застройщики, отметил он, должны будут предоставить информацию о возможных проектах, где может быть использован потенциал российских организаций.

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи сообщил, что для ипотечного рынка главным событием сентября стало изменение условий «Семейной ипотеки», и это подтолкнуло заемщиков к тому, чтобы успеть оформить кредит до 1 октября. В сентябре по программе «Семейной ипотеки» банк выдал 302,8 млрд руб., что на 63,7% больше сентября 2025 года (185 млрд руб.) и в 2,2 раза выше августа 2026 года (137,3 млрд руб.). С 1 октября по «Семейной ипотеке» начнет действовать дифференциация процентных ставок и максимальной суммы кредита. Эти параметры будут зависеть от числа детей и региона проживания.

Инвестиционный холдинг «Кама Капитал», в портфель которого входит аутлет «Белая дача» в столичных Котельниках, не планирует размещать пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов на своей территории, заявил журналистам финансовый директор холдинга Евгений Бантуков. «Наши потенциальные покупатели в идеале должны проводить здесь около четырех часов, а ПВЗ не предполагает такого покупательского сценария», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Новым генеральным директором девелопера «Пионер» стал Дмитрий Войтко, который ранее занимал должность заместителя гендиректора. В его зоне ответственности будет находиться полный девелоперский цикл — от формирования концепций и проектирования до строительства, ввода объектов в эксплуатацию и сервисного обслуживания. Его ключевыми задачами станут реализация проектов комплексного развития территорий и расширение присутствия в премиальном сегменте.

До работы в «Пионере» Дмитрий Войтко занимал руководящие должности в ВТБ, компании «ВТБ Недвижимость» и других финансовых институтах.

Правительство поддержало законопроект, обязывающий Росреестр уведомлять через Госуслуги владельцев земельных участков о том, что границы участка не установлены или права на постройки на нем не зарегистрированы. С 1 марта 2025 года осуществление сделок с земельными участками, не имеющими точных границ, запрещено. При этом граждане могут не знать о том, что в отношении их земельных участков границы не установлены. Данный законопроект нацелен на актуальное информирование граждан.

Госдума вскоре рассмотрит законопроект, который упростит выделение земли под социальную инфраструктуру для инвесторов. Землю в аренду без торгов смогут предоставлять инвесторам, которые победили в конкурсе, инициированном государством или регионом. Согласно законопроекту, требования к заявкам на участие и правила проведения конкурсов перенесут на уровень подзаконных актов федерального правительства. Как пишет «Парламентская газета», это позволит оперативнее адаптировать правила к экономической ситуации.