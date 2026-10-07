Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили Анри Кагану и Кэнсо Соаи
Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию 2026 года по химии Анри Б. Кагану и Кэнсо Соаи за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».
Портреты Анри Б. Кагана и Кэнсо Соаи
Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency / AP
В прошлом году награды были удостоены Омар Яги, Ричард Робсон и Сусуму Китагава за разработку «металлоорганических каркасов».
Подробнее — в материале «Ъ» «Нобель звенит металлом».