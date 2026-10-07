Силы ПВО за ночь сбили над Россией 311 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 311 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и другими областями Центральной России, а также — над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
Над территорией Воронежской области за ночь сбили 64 дрона. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередачи, обесточены несколько сел. Власти других регионов о серьезных последствиях на земле не сообщали.
311 беспилотников — не рекордный для ночной сводки показатель: в 2026 году сообщалось о 320 и 348 сбитых аппаратах за одну ночь. В мае 2025 года Минобороны России сообщало о 524 сбитых беспилотниках и называло тот налет крупнейшей атакой со стороны Украины.
Массированные атаки могут продолжаться несколько часов и охватывать сразу множество направлений. В ночь с 1 на 2 июня 2025 года 162 беспилотника перехватили над девятью регионами, а сама атака продолжалась с 20:10 до 02:00 мск.