Силы ПВО за ночь сбили над Россией 311 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 311 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и другими областями Центральной России, а также — над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Над территорией Воронежской области за ночь сбили 64 дрона. На юге региона при падении обломков повреждена линия электропередачи, обесточены несколько сел. Власти других регионов о серьезных последствиях на земле не сообщали.