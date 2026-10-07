Красноярский губернатор создал совет по развитию промышленности

При губернаторе Красноярского края создан совет по развитию промышленности. Соответствующий указ главы региона Михаила Котюкова опубликован 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Котюков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Михаил Котюков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новая структура имеет статус коллегиального совещательного органа. Она создана «для обеспечения взаимодействия исполнительных органов Красноярского края, органов местного самоуправления… с субъектами деятельности в сфере промышленности для содействия в повышении эффективности промышленной политики».

Господин Котюков является председателем совета. В его состав, помимо ряда членов красноярского правительства, вошли представители предпринимательского сообщества, в том числе руководители регионального отделения «Деловой России», Союза промышленников и предпринимателей края, Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты.

По данным Красноярскстата, индекс промышленного производства в Красноярском крае в 2025 году по сравнению с 2024-м составил 97,9%. По итогам первого полугодия 2026 года — 99,2%.

Валерий Лавский