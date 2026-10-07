Росстат: Россия в 2025 году вышла на полную самообеспеченность картофелем
По итогам 2025 года Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Россстата. Показатель составил 100,3% против 92% в 2024 году. Данные не учитывают показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Уровень самообеспеченности превысил 100% в 32 регионах России, а в Брянской и Астраханской областях — более 200%. В 2023 году самообеспеченность России картофелем оценивалась в 101%. Максимальный за последние 25 лет показатель был зафиксирован в 2011 году — 110,6%.
Самообеспеченность около 100% не означает прекращения импорта: в 2023 году внутреннее производство составляло 8,6 млн тонн при потреблении около 8,5 млн тонн, но Россия одновременно импортировала и экспортировала примерно по 500 тыс. тонн картофеля. Поэтому показатель описывает соотношение производства и внутренней потребности, а не внешнюю торговлю или наличие картофеля только российского происхождения на рынке.
Рост показателя в 2025 году пришелся на восстановление производственной базы после неурожая 2024 года. Посевные площади увеличились на 2%, до 157 тыс. га, а урожай на 22 сентября был на 23,8% выше прошлогоднего; по прогнозу Картофельного союза, общий сбор должен был превысить 8 млн тонн против 7,4 млн тонн годом ранее. При этом импорт в 2025 году вырос более чем вдвое — до 931 тыс. тонн: на него повлияли снижение урожая 2024 года и истощение старых запасов.