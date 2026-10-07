Росстат: Россия в 2025 году вышла на полную самообеспеченность картофелем

По итогам 2025 года Россия вышла на полную самообеспеченность картофелем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Россстата. Показатель составил 100,3% против 92% в 2024 году. Данные не учитывают показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Уровень самообеспеченности превысил 100% в 32 регионах России, а в Брянской и Астраханской областях — более 200%. В 2023 году самообеспеченность России картофелем оценивалась в 101%. Максимальный за последние 25 лет показатель был зафиксирован в 2011 году — 110,6%.