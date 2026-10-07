Китай и КНДР осудили США за поставки вооружений на Тайвань
МИД Китая осудил США за игнорирование договоренностей, достигнутых на встрече глав двух государств. Реакция последовала на сообщения о получении Тайванем двух американских истребителей F-16V и планах закупки еще 64 таких самолетов до конца года.
Представитель МИД Китая Го Цзякунь напомнил, что США обязались
строго соблюдать принцип одного Китая, положения трех совместных коммюнике, а также «проявлять осторожность в тайваньском вопросе», сообщает агентство «Синьхуа».
Северная Корея также осудила США за поставку Тайваню истребителей. Позицию Пхеньяна представил международный обозреватель Ким Мён Чхор в статье, текст которой приводит северокорейское госагентство ЦТАК. «США выдают продажу вооружений Тайваню за дело для «мира в проливе», но это … подобно оправданию установления бомбы у ворот чужого дома для обеспечения безопасности того же дома»,— написано в публикации.
Автор статьи напоминает, что за последние 10 лет США одобрили продажи оружия и материалов военного назначения Тайваню на более чем $39 млрд. Власти США обсуждают поставку оружия еще на $14 млрд. Как добавляет северокорейский обозреватель, именно в поддержке администрации Тайваня со стороны Вашингтона заключается причина, по которой в регионе сохраняется не стабильность.
США совмещают отсутствие официальных дипломатических отношений с Тайбэем с поставками вооружений на основании закона об отношениях с Тайванем, принятого в конце 1970-х годов. Этот закон предусматривает передачу военной техники исключительно для самообороны. При этом Коммюнике 17 августа содержало обязательство Вашингтона со временем сокращать такие поставки. Таким образом, тайваньский вопрос остается зоной противоречия между американским механизмом военной поддержки и договоренностями с Пекином.
Американская аргументация в пользу поставок строится на повышении обороноспособности Тайваня, о чем заявлял председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Пекин трактует поставки иначе — как сигнал силам, поддерживающим независимость Тайваня, и как угрозу отношениям между Китаем и США, а также стабильности в Тайваньском проливе. В связи с этим в 2024 году Китай ввел санкции против пяти американских компаний из-за передачи оружия Тайваню.