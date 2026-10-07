Китай и КНДР осудили США за поставки вооружений на Тайвань

МИД Китая осудил США за игнорирование договоренностей, достигнутых на встрече глав двух государств. Реакция последовала на сообщения о получении Тайванем двух американских истребителей F-16V и планах закупки еще 64 таких самолетов до конца года.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь напомнил, что США обязались

строго соблюдать принцип одного Китая, положения трех совместных коммюнике, а также «проявлять осторожность в тайваньском вопросе», сообщает агентство «Синьхуа».

Северная Корея также осудила США за поставку Тайваню истребителей. Позицию Пхеньяна представил международный обозреватель Ким Мён Чхор в статье, текст которой приводит северокорейское госагентство ЦТАК. «США выдают продажу вооружений Тайваню за дело для «мира в проливе», но это … подобно оправданию установления бомбы у ворот чужого дома для обеспечения безопасности того же дома»,— написано в публикации.

Автор статьи напоминает, что за последние 10 лет США одобрили продажи оружия и материалов военного назначения Тайваню на более чем $39 млрд. Власти США обсуждают поставку оружия еще на $14 млрд. Как добавляет северокорейский обозреватель, именно в поддержке администрации Тайваня со стороны Вашингтона заключается причина, по которой в регионе сохраняется не стабильность.

Эрнест Филипповский