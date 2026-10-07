Нидерланды в случае ЧС привлекут для оказания помощи 150 тыс. резервистов

Власти Нидерландов планируют привлечь более 150 тыс. человек в гражданский резерв для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает телеканал RTL.

Предложение поддержали парламент и правительство страны. По замыслу авторов законопроекта из партии CDA, численность резервистов должна вырасти до 150 тыс. человек к 2030 году. Около 20 тыс. из них будут иметь навыки в сфере техники, логистики и безопасности.

Гражданский резерв предназначен для поддержания ключевых функций государства в первые 72 часа крупного кризиса, когда полиция, армия и экстренные службы перестают справляться с нагрузкой.

Резервисты будут привлекаться для защиты инфраструктуры при угрозах саботажа, ликвидации аварий на электростанциях и насосных станциях, а также для обеспечения перевозок и охраны важных объектов, включая дамбы. Формирование гражданского резерва начнется в следующем году.