Администрация Трампа отказалась от наблюдателей ОБСЕ на промежуточных выборах
Администрация президента США Дональда Трампа не стала приглашать наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на промежуточные выборы. Это первый прецедент с 2002 года, когда представители ОБСЕ начали на постоянной основе наблюдать за всеми федеральными выборами в США, сообщает телеканал MS NOW.
Решение объясняется обеспокоенностью по поводу вмешательства в выборы. Представитель Госдепартамента заявил телеканалу, что ОБСЕ «должна сосредоточить свои ограниченные ресурсы на выборах, где она может оказать наибольшее влияние». Ожидается, что в США за выборами будут смотреть наблюдатели от министерства юстиции.
В своем заявлении ОБСЕ прокомментировала, что решение администрации Трампа «не соответствует» существующим обязательствам США перед другими странами-участницами ОБСЕ, в рамках которых государства-участники согласились пригласить наблюдателей на свои выборы. ОБСЕ также назвала решение США «достойным сожаления».
Отказ от приглашения означает, что для этих выборов не будет стандартной трехэтапной работы миссии БДИПЧ ОБСЕ: оценки потребностей, долгосрочного наблюдения за кампанией и краткосрочного наблюдения в день голосования. В результате внешняя оценка лишается наблюдения за такими этапами, как регистрация кандидатов, агитация и процедуры на избирательных участках.
Даже при приглашении наблюдателей их доступ в США ограничен: во многих штатах международный мониторинг не предусмотрен законодательством, а приближение к участку может привести к аресту. В 2020 году миссия БДИПЧ, сокращенная до 47 человек из-за пандемии, все же подготовила критичный итоговый доклад, поэтому отсутствие миссии означает потерю не только присутствия на участках, но и отдельной итоговой оценки.