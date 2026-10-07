Администрация Трампа отказалась от наблюдателей ОБСЕ на промежуточных выборах

Администрация президента США Дональда Трампа не стала приглашать наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на промежуточные выборы. Это первый прецедент с 2002 года, когда представители ОБСЕ начали на постоянной основе наблюдать за всеми федеральными выборами в США, сообщает телеканал MS NOW.

Решение объясняется обеспокоенностью по поводу вмешательства в выборы. Представитель Госдепартамента заявил телеканалу, что ОБСЕ «должна сосредоточить свои ограниченные ресурсы на выборах, где она может оказать наибольшее влияние». Ожидается, что в США за выборами будут смотреть наблюдатели от министерства юстиции.

В своем заявлении ОБСЕ прокомментировала, что решение администрации Трампа «не соответствует» существующим обязательствам США перед другими странами-участницами ОБСЕ, в рамках которых государства-участники согласились пригласить наблюдателей на свои выборы. ОБСЕ также назвала решение США «достойным сожаления».

Влад Никифоров