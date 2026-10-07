NYP: ФБР следило за поездками Мелании и Бэррона Трамп перед обыском в Мар-а-Лаго

ФБР отслеживало перемещения жены Дональда Трампа Мелании и сына Бэррона в рамках расследования дела о хранении документов по нацбезопасности в поместье господина Трампа в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным издания, расследование проводилось под секретным кодовым названием Plasmic Echo во время президентского срока Джо Байдена. Обнародованные Целевой группой Белого дома по прозрачности правительства документы свидетельствуют, что спецслужбы отслеживали графики поездок семьи Дональда Трампа перед проведением обыска в резиденции в августе 2022 года.

ФБР несколько месяцев прослушивало звонки с телефона Сьюзи Уайлс, которая на тот момент руководила политической деятельностью президента США. Сейчас она занимает пост главы аппарата Белого дома.

Слежка и прослушивание были санкционированы прошлым генпрокурором Мерриком Гарлендом по рекомендации главы ФБР Кристофера Рэя. Действия касались контактов госпожи Уайлс с адвокатами, политическими советниками и журналистами.

В Белом доме эти действия назвали «позорным злоупотреблением государственной властью» и «шпионажем за политическими оппонентами». Уголовное дело о секретных документах против Дональда Трампа было закрыто судом в июле 2024 года из-за незаконности назначения спецпрокурора Джека Смита.