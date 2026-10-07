Экспорт сырья стран Персидского залива вернулся к довоенному уровню

Страны Персидского залива — Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Катар — в сентябре поставили покупателям 16,5 млн баррелей нефти в сутки (б/с), подсчитали аналитики глобальной платформы данных о торговле сырьевыми товарами и о морских перевозках Kpler. Без учета Ирана, который находится под морской блокадой США и не может вывозить топливо через свои порты, нефтяной экспорт из Персидского залива вернулся к уровню, предшествовавшему началу конфликта на Ближнем Востоке (свыше 16 млн б/с).

Крупнейшим экспортером региона (5,1 млн б/с) в сентябре оставалась Саудовская Аравия. ОАЭ поставляли около 3,2 млн б/с, Ирак — 2,6 млн б/с. Страну происхождения остальных поставок Kpler пока точно определить не смогла.

Восстановить позиции странам удалось главным образом за счет перестройки морской логистики. Государства стали активнее использовать трубопроводы, которые позволяют вывезти нефть к морским терминалам, минуя Ормузский пролив. Саудовская Аравия направляла сырье по трубопроводу East—West к побережью Красного моря, ОАЭ — по Abu Dhabi Crude Oil Pipeline к эмирату Фуджейра на побережье Оманского залива. Уже там нефть загружали на танкеры и отправляли покупателям. Отметим, что у Кувейта, Катара и в значительной степени Ирака возможности использовать такой обходной маневр нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть нашла обход»