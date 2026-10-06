В Дагестане пострадавшие от паводков 52 семьи получили новые дома

В поселке Мамедкала 52 семьи, пострадавшие от паводка, получили ключи от новых домов. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своих соцсетях.

В поселке сформировали жилой микрорайон с инженерной и социальной инфраструктурой. По словам уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой, АНО «Евразия» готова дополнительно направить 100 млн руб. на поддержку пострадавших жителей Дагестана.

В Мамедкале также запланировано строительство еще десяти домов взамен утраченных и ремонт одного дома. На капитальный ремонт жилья пострадавшим уже перечислено более 200 млн руб., одобрено свыше 100 сертификатов на строительство новых домов.

Константин Соловьев