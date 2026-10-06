В ЯНАО будут выплачивать 1 млн рублей за сбитый беспилотник
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установило выплату в размере 1 млн руб. для членов мобильных огневых групп за уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление о мерах социальной поддержки, документ подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он опубликован на сайте регионального правительства.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Согласно документу, выплата предусмотрена для членов огневой группы отряда «Барс» в равных долях. Решение о назначении выплаты принимает департамент региональной безопасности ЯНАО на основании информации, предоставленной военным комиссариатом. Перечислением средств будет заниматься окружной департамент социальной защиты населения.
При этом выплату назначат только в том случае, если в результате уничтожения беспилотника не были повреждены критически важные объекты.