В ЯНАО будут выплачивать 1 млн рублей за сбитый беспилотник

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) установило выплату в размере 1 млн руб. для членов мобильных огневых групп за уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Соответствующие изменения внесены в постановление о мерах социальной поддержки, документ подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он опубликован на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Согласно документу, выплата предусмотрена для членов огневой группы отряда «Барс» в равных долях. Решение о назначении выплаты принимает департамент региональной безопасности ЯНАО на основании информации, предоставленной военным комиссариатом. Перечислением средств будет заниматься окружной департамент социальной защиты населения.

При этом выплату назначат только в том случае, если в результате уничтожения беспилотника не были повреждены критически важные объекты.

Полина Бабинцева