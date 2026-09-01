Цифре не до торгов

1 сентября вступил в силу закон о цифровых валютах, но старт торгов криптовалютой ожидается ближе к Новому году. Участники финансового рынка постепенно настраивают инфраструктуру и ожидают выхода подзаконных актов ЦБ, которые появятся лишь к декабрю. Пока в России доступны лишь трансграничные переводы для участников ВЭД, однако с рядом ограничений они доступны и ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Вступивший в силу с 1 сентября закон «О цифровых валютах и цифровых правах», определяющий работу криптовалютного рынка в России, легализовал лишь часть заложенных в него положений. Главным образом они коснулись участников ВЭД, которым стали доступны без прежних ограничений трансграничные переводы. В частности, 1 сентября Сбербанк объявил о запуске международных расчетов с использованием критовалюты. Вместе с тем такие операции были доступны еще до вступления в силу закона. Так, Альфа-банк, запустил эту функцию летом (см. “Ъ” от 10 июля), а в Т-Банке объемы переводов составляют миллиарды рублей в месяц. «Такие платежи можно было проводить в рамках экспериментального режима или через механизмы агентских переводов, что позволяло легально обходить ограничения в российском законодательстве»,— поясняет руководитель продуктов для ВЭД Т-Банка Владислав Бокун.

В рамках принятого закона операции с криптовалютами и цифровыми активами приближены к реалиям существующего фондового рынка. Брокеры станут лицензированными посредниками, через которых инвесторы смогут покупать цифровые активы на криптобиржах. За хранение активов будут отвечать цифровые депозитарии. Хранение будет осуществляться преимущественно в кастодиальном контуре, а вывод средств на Web3-кошельки будет доступен в первую очередь участникам ВЭД.

При этом предоставлять свои услуги по торговле цифровой валютой внутри России участники рынка пока не могут, так как многих подзаконных актов, описывающих ключевые механики работы рынка, пока нет. В июле 2026 года замминистра финансов Иван Чебесков заявлял, что всего Минфину и ЦБ будет необходимо разработать около 80 документов, регулирующих рынок криптовалют. «Закон определил архитектуру рынка, но значительная часть практических правил еще формируется через подзаконные акты ЦБ»,— указывает руководитель экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова.

В частности, рынок ожидает правила допуска участников к получению соответствующих статусов, таких как цифровой депозитарий. Участники рынка также ожидают и регламента проверки операций своих клиентов. Важны и требования к информационной безопасности, которые рынок сейчас ожидает от Банка России, включая стандарты хранения и защиты клиентских активов.

В ЦБ заявили “Ъ”, что многие проекты нормативных актов «уже прошли этап оценки регулирующего воздействия и будут направлены на регистрацию в Минюст». При этом регулятор ожидает, что «все необходимые документы будут готовы к началу декабря 2026 года».

Опрошенные профучастники заявили, что их инфраструктура в целом готова к запуску торгов и ее требуется лишь немного доработать под новые требования ЦБ. «Нам не придется создавать механизмы с нуля, потребуется лишь адаптировать их под изменения»,— отмечает Владислав Бокун. В частности, Т-Банк сообщал о планах создания цифрового депозитария на базе ОИС «Атомайз». Ранее Сбербанк анонсировал создание необходимой инфраструктуры для торгов криптовалютами и цифрового депозитария к 1 декабря. В ВТБ и Альфа-банке также заявляли о создании цифровых депозитариев, но без указания сроков. В «Финам» заявили, что будут готовы предоставить сервис клиентам к началу 2027 года. На Московской бирже заявили, что планируют обеспечить обращение криптовалют «по мере готовности инфраструктуры».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 24 июля 2026 года: При выводе криптовалют за рубеж никаких ограничений нет… Но инвесторам при этом надо помнить, что при операциях за рубежом они лишены защиты российского права и при возникновении проблем будут вынуждены решать их в иностранной юрисдикции.

Острым вопросом для рынка остается и риск «окраски» криптовалюты (отслеживания цепочек операций) со стороны западных регуляторов. «Крипторынок особенно подвержен операционным рискам и хакерским атакам, а российская инфраструктура дополнительно может стать объектом целенаправленного внешнего воздействия, так что требования должны быть действительно строгими»,— указывает госпожа Гончарова. «Сейчас непонятно, кто будет брать на себя ответственность за блокировку активов, и сомнительно, что сами профучастники будут готовы отвечать за происхождение и окраску принятых ими активов»,— считает основатель NGE Farm Дмитрий Зуев.

Частично проблему с безопасностью активов инвесторов можно будет решить при помощи майнинга новых биткойнов. «Разброс себестоимости майнинга одного биткойна довольно большой и зависит от стоимости электроэнергии и подбора оборудования»,— отмечает сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев. По оценке гендиректора «ГИС Майнинг» Ярослава Гордеева, в 2026 году средняя стоимость добычи биткойна составляла $60–70 тыс. Михаил Брежнев считает, что при оптимальных параметрах себестоимость одного биткойна может составлять от $50 тыс. С конца августа стоимость биткойна на мировом рынке держится в районе $78–79 тыс.

Андрей Ковалев